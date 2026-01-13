Migrationshandläggare till Dublinenheten i Sundbyberg
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker migrationshandläggare till Dublinenheten i Sundbyberg.
Dublinenheten ansvarar för Migrationsverkets handläggning av ärenden enligt Dublinförordningen, dvs den EU-förordning som hanterar vilka kriterier och mekanismer som avgör en medlemsstats ansvar att pröva en inlämnad asylansökan från tredjelandsmedborgare. Enhetens arbete präglas av den internationella inriktningen, enheten har dagliga kontakter med länder inom Europa, bland annat genom de EU-gemensamma systemen DublinNet och Schengen Information System. Enheten ansvarar även för överprövning av beslut vid migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen.
Vi erbjuder ett jobb som är ovanligt viktigt
Vår verksamhet är stor och över tid kan det finnas behov av din kompetens även inom andra ärendeslag, utvecklingsmöjligheterna är således många. Oavsett var i verksamheten du kommer att arbeta så har du en betydelsefull roll i att bidra till genomförandet av vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vad gör en migrationshandläggare?
Som handläggare vid Dublinenheten arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden, främst enligt Dublinförordningen. Du ansvarar för kontakter med andra EU-länder i ärenderelaterade frågor samt deltar vid behov i gemensamt utvecklingsarbete. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende.
Vem är du?
Du ska ha god samarbetsförmåga och förhåller dig lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är strukturerad och duktig på att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat, mål- och resultattänkandet styr dina prioriteringar, planering och agerande. Du tar egna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat samt har förmåga att arbeta hårt och lägga ner energi och engagemang.
Du som söker har:
- Akademisk utbildning om minst 120hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
- God förmåga att uttrycka sig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelsk
Det är meriterande om du har:
- Aktuell erfarenhet av handläggning av förvaltningsrättsliga ärende
- Erfarenhet av arbete som innebär internationella kontakter
- Erfarenhet av arbete med krav på god service
- Erfarenhet av handläggning av ärenden enligt Dublinförordningen
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Placering: Sundbyberg
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsförmåner: Läs om våra förmånerhttps://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 260203. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
