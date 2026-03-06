MIG/TIG svetsare sökes till kund i Brålanda
Ikett Personalpartner AB / Svetsarjobb / Vänersborg Visa alla svetsarjobb i Vänersborg
2026-03-06
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Har du erfarenhet av TIG och MIG, samt har svetsat i rostfritt och aluminium? Då är detta ett jobb för dig! För rätt person finns det goda möjligheter till övergång till kund.Dina arbetsuppgifter
Som svetsare hos vår kund kommer du vara med och arbeta med flera olika detaljer. Du kommer främst att arbeta med att svetsa i aluminium och rostfritt med MIG och/eller TIG. Arbetet sker inomhus i verkstads lokaler. Svetsningen kräver precision och god förståelse för ritningsläsning.
Vi söker dig med ett genuint intresse för svets och verkstadsarbete. Du känner dig trygg i dina svetskunskaper och kan arbeta både självständigt och i grupp. Du behöver ha en bred verktygsgrund och ett tekniskt intresse.Kvalifikationer
• Erfarenhet av MIG och TIG.
• Erfarenhet av att svetsa i aluminium och rostfritt.
• Heta arbeten.
• Körkort och bil.
Arbetstider: Främst dagtid, men andra arbetstider kan förekomma beroende på produktionens behov.
Önskad starttid: Omgående eller enligt överenskommelse.
Detta är en inhyrning via Ikett Personalpartner AB med möjlighet till övergång till kund för rätt person. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9782751