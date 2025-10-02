Microsoft 365 & Azure Specialist - med ansvar för att bygga upp och leda...
Cloudo Sales AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2025-10-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cloudo Sales AB i Lund
, Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om oss Cloudo är en innovativ leverantör av moln-, IT- och telefonitjänster inom B2B. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en erfaren och drivande Microsoft 365 & Azure Specialist som inte bara vill arbeta med teknik i framkant - utan också vara med och bygga upp och leda en ny affärsenhet inom området. Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och forma framtidens digitala arbetsplatser tillsammans med engagerade kollegor och kunder som vill ligga i framkant.
Om rollen I denna nyckelroll kommer du att ansvara för att designa, implementera och optimera lösningar inom Microsoft 365 och Azure. Du kommer även att ta ett strategiskt ansvar för att bygga upp en avdelning inom området, där du leder både tekniskt arbete och teamet. Rollen innebär nära samarbete med kunder, kollegor och säljteam, samt att du fungerar som teknisk rådgivare i både interna och externa sammanhang.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Designa och implementera lösningar inom Microsoft 365 (Teams, Exchange Online, SharePoint, OneDrive m.fl.)
Leda uppbyggnaden av en ny affärsenhet med fokus på Azure och M365
Hantera enhet- och applikationshantering via Intune
Säkerställa informationsskydd och efterlevnad med Microsoft Purview
Arbeta med säkerhetslösningar såsom Microsoft 365 Defender
Implementera och administrera Windows 365-miljöer (Cloud PC)
Automatisera och effektivisera processer med PowerShell, Power Platform och Microsoft Graph API
Delta i migreringar, onboarding och strategisk rådgivning för kunder
Presentera tekniska lösningar för både tekniska och icke-tekniska intressenter
Stötta supportteamet vid behov
Supportera säljteam under kundmöten
Bidra till affärsutveckling och paketering av tjänster inom området
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av att arbeta med Microsoft 365 och Azure
Har god förståelse för Microsofts säkerhets- och efterlevnadsverktyg
Är van att arbeta med Intune, PowerShell och samarbetsplattformar som Teams och Exchange Online
Har erfarenhet av Windows 365 och hantering av Cloud PC-lösningar
Har erfarenhet av att designa och implementera lösningar utifrån kundens behov
Har ledarskapspotential eller erfarenhet av att bygga upp team eller avdelningar
Är kommunikativ, strukturerad och har ett starkt kundfokus
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Meriterande
Certifieringar inom Microsoft 365, Azure eller relaterade områden
Erfarenhet av migreringar från andra plattformar
Kunskap om Azure AD och integrationer med andra molntjänster
Certifikat (AZ-305), (AZ-400), (AZ-204) eller liknande
Vad vi erbjuder
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Möjlighet att bygga upp och leda en ny affärsenhet
Utvecklingsplan och kompetensutveckling - vi investerar i din framtid
Pension och förmåner
Möjlighet att arbeta från våra kontor i Lund eller Stockholm City
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och genomförd säkerhetskontroll
Ansökan Vi rekryterar löpande - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Cloudo! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cloudo Sales AB
(org.nr 559134-2257), https://cloudo.se/ Arbetsplats
Cloudo Jobbnummer
9537151