Metso söker HR-generalist till Jonsson i Örnsköldsvik
2025-11-14
JONSSON är marknadsledande tillverkare i Sverige av mobila stenkrossar och siktstationer. Vi har även en stor internationell marknad, såsom Norge, Tyskland och Australien. Vi tillverkar våra produkter från ritning till färdiga maskiner hos oss i Billsta, Örnsköldsvik. Våra produkter är kända för sin höga kvalitet och robusta prestanda. Vi har byggt krossanläggningar sedan 1970-talet och vi är i dag 70 anställda.
Sedan 2018 ingår vi i Metsos koncern men fortsätter att sälja våra produkter under namnet Jonsson. Tillsammans med Metso jobbar vi med ett stort fokus på hållbarhet.
Se mer om hur det är att arbeta hos oss i vår video: https://youtu.be/myIur8VibTU
Vill du vara med och forma framtidens HR i en global industrimiljö där ingen dag är den andra lik? Då har vi rätt jobb för dig! Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Som vår nya HR-generalist är du en nyckelperson i vår verksamhet. Du jobbar med hela kedjan inom det operativa HR arbetet. Det innefattar rekrytering, introduktion, anställningsavtal, personaladministration, följning av policies, samt att ge stöd i frågor som rör arbetsmiljö, arbetsrätt och facklig samverkan. Rollen är ett nav mellan medarbetare, chefer och övriga delar av organisationen - och stödjer både strategiska och operativa behov. Du kommer också arbeta som chefsstöd, med employer branding och frågor kring lönerevision. Kompetensutveckling och förändringsarbete är också viktiga frågor som ligger på ditt bord.
Hos oss samarbetar HR-funktionen och ekonomiavdelningen mycket nära varandra.
I rollen ingår du i Metsos skandinaviska HR-team och du rapporterar direkt till den skandinaviska HR-chefen.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant högskole-/universitetsutbildning inom HR eller personalvetenskap. Du har jobbat med HR-frågor i några år och känner dig trygg i en operativ roll och kan leda HR-frågor med tydlighet och integritet. Detta kan vara ett naturligt nästa steg i din karriär, där du får ta ett större, heltäckande ansvar. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska. Vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta för digitalisering inom HR-området. Erfarenhet av att arbeta inom producerande industri är meriterande.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad, flexibel och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är prestigelös, nyfiken och tycker om att bidra med energi och engagemang. Du arbetar självständigt och tar initiativ och är också en lagspelare som tar ansvar för gemensamma resultat. Integritet är en viktig del av din värdegrund, och du är principfast och håller vad du lovar. Körkort är ett krav.
Vad vi erbjuder
På JONSSON får du ta del av det stora i det lilla, vi har idag samma entreprenörskapsanda som när företaget startade men med vår globala ägare Metso i ryggen. Utvecklingsmöjligheterna är stora: Vi arbetar med intern utbildning men det finns också globala möjligheter att utvecklas inom koncernen. Arbetsplatsen är belägen precis vid Moälvens kant och till oss kan du färdas med bil, båt eller skoter.
JONSSON tillämpar kollektivavtal med IF Metall och Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna, och som anställd får du del av våra förmåner så som 4 000 kronor friskvårdsbidrag, lunchförmån via Edenred och möjlighet till förmånscykel. Om företaget
Här på JONSSON finns ett unikt lagarbete, en gemensam vilja att utvecklas och ett gott kamratskap som vi är stolta över. Vi tror att innovationskraften finns i alla medarbetare, och att vi gemensamt skapar förutsättningarna för att idé kan bli till verklighet. Tillsammans kan vi flytta berg.
Ta reda på mer om JONSSON på www.pjjonsson.se. Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar Metso med Jefferson Wells Sverige.
För mer information om tjänsten och processen kontakta vår rekryteringskonsult Tom Jakobsen på 070-270 27 67 eller tom.jakobsen@jeffersonwells.se
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, då vi jobbar med löpande urval.
Sista ansökningsdag är den 7 dec 2025.
Metso är en föregångare inom hållbar teknik, kompletta lösningar och tjänster för ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling världen över. Genom att öka kundernas energi- och vatteneffektivitet, öka deras produktivitet och minska miljömässiga risker med vår expertis inom produkter och bearbetning, är vi en partner för positiv förändring.
Metso har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland och har över 16 000 anställda i över 50 länder och försäljningen för 2022 var cirka 5.3 miljarder euro. Företaget är noterat på Helsingforsbörsen (Nasdaq Helsinki). metso.com, twitter.com/metsoofficial Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
(org.nr 556855-1104) Kontakt
Tom Jakobsen Tom.Jakobsen@jeffersonwells.se +46702702767 Jobbnummer
9604550