Metodutvecklare till området beställare vuxna, äldre och förebyggande
2025-12-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Beställarenheterna äldre och enheten funktionsnedsättning ingår i avdelningen för stöd, service och omsorg och tillhör området beställare vuxna, äldre och förebyggande.
Enheterna ansvarar för utredning, beslut och uppföljning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt socialtjänstlagen (SoL). Vi söker nu en metodutvecklare till vårt område inom avdelningen. Tjänsten metodutvecklare ligger organiserad direkt under områdeschef tillsammans med två anhörigkonsulenter.
Inom området ingår två beställarenheter för äldre, enheten funktionsnedsättning samt en förebyggande enhet. På beställarenheterna för äldre arbetar 16 biståndshandläggare, äldrelots, administrativa assistenter, en färdtjänsthandläggare samt två enhetschefer.
Enheten funktionsnedsättning bemannas av tio biståndshandläggare, en kontaktsekreterare och en enhetschef. På den förebyggande enheten arbetar tolv medarbetare.
Alla som arbetar inom området har ett stort engagemang för våra målgrupper och sätter högt värde på samarbete, professionalitet, rättssäkerhet och så klart att ha roligt på arbetsplatsen. Vi sitter på förvaltningens kontor i Björkhagen, beläget precis invid Björkhagens tunnelbanestation.
Vi erbjuder
Hos oss får du stöd från chef och kollegor. Här har vi flextid, sommararbetstid och friskvårdsbidrag, förutom goda arbetsvillkor och fokus på medarbetar- och ledarskap. Det finns också möjlighet till semesterväxling. Du kan till förmånligt pris köpa träningskort till Stockholms stads sim-och träningsanläggningar.
Din roll
Som metodutvecklare kommer du arbeta inom hela området beställare vuxna, äldre och förebyggande. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Arbeta nära medarbetarna, framförallt biståndshandläggarna, för att stödja deras kompetensutveckling genom metoder, strukturer och hjälp med prioriteringar
• Metodutveckla enheterna tillsammans med chefer och medarbetare
• Planera och hålla i utvecklingsmöten i samråd med enhetscheferna
• Delta i områdets ledningsgrupp och andra relevanta möten såsom APT samt hålla i ärendedragningar vid behov.
• Vara delaktig i utformandet av verksamhetsberättelse, tertialrapporter och verksamhetsplan
• Upprätta samt revidera rutiner och dokument i kvalitetsledningssystemet Hålla dig uppdaterad om rättspraxis, domar, forskning och goda exempel samt sprida denna kunskap till enheterna
• Ansvara för introduktionsmaterial till nyanställda, hålla i viss introduktion och stödja mentorernas arbete
• Arbeta med åtgärder mot fusk i välfärden
• Hålla i och planera för olika samverkansmöten med exempelvis utförare och regionen
Din kompetens och erfarenhet
• Avslutad socionomexamen
• God kunskap om aktuell lagstiftning, framförallt LSS-lagstiftningen och goda kunskaper inom personlig assistans
