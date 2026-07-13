Metodutvecklare till Område personligt stöd LSS
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-07-13
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Vill du vara med och utveckla framtidens LSS-verksamheter?
Hos oss får du möjlighet att kombinera strategiskt utvecklingsarbete med ett nära stöd till verksamheterna – och se hur dina insatser gör skillnad i vardagen.
Vi söker en engagerad metodutvecklare som vill bidra till att utveckla arbetssätt, stärka det pedagogiska förhållningssättet och skapa de bästa förutsättningarna för personer som får stöd inom våra LSS-verksamheter.
Jag heter Lena Tolfvenstam och är områdeschef för Brommas utförarverksamheter inom LSS. Tillsammans med vårt ledningsteam söker jag dig som drivs av utveckling, kvalitet och ett genuint engagemang för målgruppen. Här får du en central roll där du arbetar nära verksamheterna tillsammans med enhetschefer, stödpedagoger, koordinator och verksamhetsutvecklare. Tillsammans bidrar ni till en socialtjänst som präglas av kvalitet, delaktighet och ett professionellt bemötande.
Vi är en organisation med 16 grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösare och ledsagare. I området ingår även ett resursteam som täcker sjukfrånvaro på enheterna.
Område Personligt stöd ansvarar för ledning, styrning och utveckling av utförarverksamheter för personer med funktionsnedsättning. Som metodutvecklare blir du en nyckelperson i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Du ges möjlighet att påverka hur våra verksamheter utvecklas, både idag och i framtiden. Vi ser fram emot att välkomna dig som vill vara med och skapa den bästa dagen – varje dag.
Vi erbjuder
• En strategiskt viktig roll med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka.
• Ett nära samarbete med engagerade kollegor som tillsammans arbetar för hög kvalitet och ett gott bemötande.
• Möjlighet att arbeta verksamhetsnära tillsammans med medarbetare och se konkreta resultat av ditt utvecklingsarbete.
Din roll
Som metodutvecklare ansvarar du för att samordna och utveckla det pedagogiska arbetet inom våra LSS-verksamheter. Du är ett kvalificerat stöd till verksamheterna och arbetar nära enhetschefer, stödpedagoger och arbetsgrupper för att utveckla kvalitet, arbetssätt och kompetens.
Du arbetar både strategiskt och operativt med att omsätta lagstiftning, forskning och beprövade metoder i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att
• Samordna och utveckla stadsdelens stödpedagogsnätverk utifrån stadens pedagogiska ramverk.
• Ge metodhandledning till arbetsgrupper inom våra LSS-verksamheter.
• Utveckla kvalitet, struktur och systematik i bland annat handlingsplaner, genomförandeplaner, pedagogiska arbetssätt och dokumentation.
• Planera och genomföra utbildningar, workshops och andra kompetensutvecklande insatser.
• Vara en aktiv part i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning, socionomexamen eller likvärdig utbildning med inriktning socialt arbete, gärna mot målgruppen inom LSS.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet.
• God kunskap om LSS-lagstiftningen, dokumentation och pedagogiska metoder.
• Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningsinsatser samt handleda grupper.
• Kunskap om AKK, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Det är meriterande om du har:
• Handledarutbildning med inriktning mot metodhandledning.
• Kunskap inom stadens pedagogiska ramverk.
För att lyckas i rollen tror vi att du
• skapar förtroende och trygghet i grupper samt har lätt för att leda utvecklingsprocesser,
• är pedagogisk, lyhörd och har ett coachande förhållningssätt,
• arbetar strukturerat och driver ditt arbete självständigt,
• har god samarbetsförmåga och bygger starka relationer,
• kan växla mellan strategiskt tänkande och praktiskt genomförande,
• inspirerar och engagerar andra i förändrings- och utvecklingsarbete.
• Är lyhörd för medarbetares och verksamheters behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsplatsen är belägen i Bromma med goda kommunikationsmöjligheter. Som anställd i Bromma stadsdelsförvaltning erbjuds du dessutom bland annat:
• Möjlighet att växla semesterersättning mot extra lediga dagar.
• Tjänstepension.
• Friskvårdsbidrag.
• Förmånscykel.
• Flexibel arbetstid.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. För arbete med LSS-insatser för barn med funktionsnedsättning måste du lämna in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än sex månader, respektive ett år för arbete med barn, från utfärdande datum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Köpsvägen 24, Bromma (visa karta
)
168 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Bromma stadsdelsförvaltning, Område personligt stöd Kontakt
Områdeschef
Lena Tolfvenstam 08-50806015 Jobbnummer
10000468