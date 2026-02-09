Metodutvecklare till område förebyggande och främjande
2026-02-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Avdelningen individ och familj inklusive fritid ansvarar för myndighetsutövning för barn samt unga, vuxna med beroende, ekonomiskt bistånd och relationsvåld samt den förebyggande och främjande socialtjänsten.
Arbetet är organiserat inom tre områden med en områdeschef för varje område.
Läs mer om Skärholmens sociala arbete
Tjänsten som metodutvecklare ingår i området Förebyggande och främjande. För att möta ökade krav på flexibla, mobila och uppsökande insatser med tidigt stöd förstärker vi nu området och söker dig som vill bidra till vår fortsatta utveckling.
Välkommen till oss
Området Förebyggande och främjande erbjuder främjande, förebyggande och stödjande insatser riktade till barn och unga, deras föräldrar samt vuxna samt preventionsstrateg som ansvarar för det förvaltningsövergripande preventionsarbetet. Områdets olika verksamheter består av ungdomsmottagning, skolsociala team (SST), fältassistenter, föräldrarmottagning och stadsdelens fritidsgårdar och parklekar. I vårt uppdrag ingår även att motverka kriminalitet genom våra brottsförebyggande verksamheter såsom sociala insatsgrupper barn och vuxna (SIG), SSPF, socialsekreterare hos polis och eftervårdsprojekt för unga som varit institutionsplacerade. Området ansvarar också för att driva stadsdelens Ungdomsråd samt Skärholmen Tillsammans, ett samarbete med stadsdelens föreningsliv.
Området leds för närvarande av områdeschef och två enhetschefer.
Förvaltningskontoret ligger centralt beläget i Skärholmens centrum i moderna och nyrenoverade lokaler men arbetet sker också i verksamheter som finns utlokaliserade i stadsdelens olika områden.
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad för Skärholmens invånare. Som metodutvecklare arbetar du strukturerat mot tydliga uppdrag och säkerställer att insatser av hög kvalitet når våra medborgare.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta inom ett utvecklingsintensivt område med flera intressanta verksamheter. Området befinner sig i en utvecklingsfas där vi tillsammans formar nya arbetssätt för att möta den nya socialtjänstlagen och stadsdelens behov. Som metodutvecklare blir du en viktig del av detta arbete.
Du erbjuds ett meningsfullt uppdrag där du, tillsammans med engagerade kollegor, bidrar till verksamhetens utveckling i en miljö som värdesätter kompetens och nya idéer.
För att du skall få de bästa förutsättningarna erbjuder vi en grundlig introduktion, närvarande arbetsledning och stöd av kompetenta kollegor. Som en av Sveriges största arbetsgivare värnar Stockholms stad om din livskvalitet och utveckling. Du får flextidsvillkor, semesterväxling, friskvårdsersättning och en förmånlig tjänstepension. Gym och simhall finns nära arbetsplatsen, och årskort till stadens simhallar erbjuds till ett mycket förmånligt pris.
Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
Som metodutvecklare har du ett brett uppdrag med varierande arbetsuppgifter, du kommer bland annat att arbeta med:
Stöd i verksamhetsplanering, utvecklingsarbete och budgetprocesser
Samordning av processer, rutiner och uppföljning inom kvalitetsarbetet
Stöd i utveckling av arbetssätt, metoder och uppföljningsstrukturer
Samordning av metodutvecklingsfrågor samt planering av workshops och utvecklingsdagar
Administrativa arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov såsom till exempel redovisning av externa bidrag och projektmedel
Bidra till kompetenshöjning genom utbildningar och workshops
Samordning och ledning av stadsdelens ungdomsråd samt uppdraget Skärholmen tillsammans, på uppdrag av områdeschef
Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med områdeschef och enhetschefer samt preventionsstrateg. Du rapporterar direkt till områdeschef och kommer ha ett nära samarbete med enhetscheferna inom området.
Din kompetens och erfarenhet
Vi vill att du har:
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Arbetat i en strategisk roll inom kommunal verksamhet
Erfarenhet av projektledning
Aktuell erfarenhet av lagar och riktlinjer som styr verksamheten
Goda kunskaper i MS Office (Word, Powerpiont och Excel) samt mycket goda kunskaper i det svenska språket och god förmåga att uttrycka dig skriftligt
Det är meriterande om du har:
Arbetat med verksamheter som ingår i området
Erfarenhet av metodutveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning
Som person ser vi att du är självständig, strukturerad och ordningsam. Du tar stort ansvar för att driva ditt arbete framåt och kan planera och prioritera arbetet så att du levererar i tid och med hög kvalitet. Vidare har du förmåga att initiera och driva utvecklingsfrågor såväl enskilt som tillsammans med andra. Då rollen innehåller många kontaktytor är det viktigt att du är en kommunikativ person som har lätt att skapa goda relationer. Vi vill att du är noggrann och kvalitetsmedveten med god analytisk förmåga.
Då arbetet är varierat behöver du ha en hög grad av flexibilitet och kunna anpassa dig efter behov. För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och trivs med att ha många olika kontaktytor och samarbetsformer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras innan anställning. Utdraget beställs från http://www.polisen.se
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Individ och familj inkl. fritid
Elisabet Berner elisabet.hagardt.berner@stockholm.se 08-50824377
