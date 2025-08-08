Metodutvecklare till Förvaltningen för Vård & Omsorg
2025-08-08
Vi befinner oss i en omställning där vi behöver kunna möta ett samhälle i förändring och därför söker vi dig som vill vara med på denna utvecklingsresa och tillsammans med oss skapa morgondagens välfärd för dem vi är till för!
Rollen som metodutvecklare hos oss
Vård och Omsorgsförvaltningen söker nu två metodutvecklare, som vill vara med och kvalitetssäkra och utveckla våra verksamheter.
Som metodutvecklare hos oss arbetar du för att utveckla arbetet inom området så att stöd, service och vård kan ges till dem vi är till för i enlighet med lagstiftning, uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och riktlinjer. Du kommer följa upp och utvärdera verksamhetens olika områden, arbetssätt och projekt samt vid behov vidta lämpliga åtgärder i samråd med kollegor och enhetschef. Du ska ta fram och implementera arbetssätt, metoder och rutiner som leder till en god och säker vård- och omsorg för dem vi är till för.
Den ena (tillsvidareanställning) kommer att ha huvudfokus på att introducera och lära upp nyanställda inom grundläggande kvalitetsarbete inom socialtjänstens äldreomsorg. Den andra tjänsten (tidsbegränsad anställning) syftar till att driva operativt kvalitetsarbete på enhetsnivå. Du är en stödfunktion till ett av våra geografiska distrikt och stödjer medarbetare och enhetschefer i driften, och agerar länk mellan verksamheten och Förvaltningsledningskontoret.Publiceringsdatum2025-08-08Profil
Du har ett genuint intresse för verksamhetsområdet, ser till helhetsperspektivet, förstår sammanhang och betydelsen av långsiktigt arbete. Som person arbetar du bra tillsammans med andra och är tillmötesgående och lyhörd i ditt bemötande. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt mot mål och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Du tar egna initiativ och kommer ofta med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har förmåga att leda och entusiasmera andra och räds inte att tala inför grupper. Vi söker dig som trivs med att arbeta inom många olika områden och med att växla snabbt mellan olika uppdrag. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har en adekvat högskoleutbildning, så som inom social omsorg eller beteendevetenskap
- har erfarenhet av att arbeta med målgruppen
- kännedom om de lagar som reglerar vård- och omsorgsverksamhet
- B-körkort
Det är meriterade om du har:
- relevant vidareutbildning inom till exempelvis; Individens behov i centrum
- relevant erfarenhet av att introducera nyanställda, hålla utbildningar eller liknade
- erfarenhet av arbeta med kvalitetsarbete eller metodutveckling för målgruppen
- relevant erfarenhet av ledarskap
Läs gärna mer om oss
Du blir en del av Förvaltningsledningskontoret och här arbetar bland annat utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare, metodutvecklare och personer med systemkompetens som skapar förutsättningar för att underlätta förändring och utveckling.
För att kunna möta ett samhälle i förändring där färre ska ta hand om fler arbetar förvaltningen med "Digitalt först" vilket genomsyrar stor del av arbetet för samtliga roller hos oss. För att lyckas arbetar vi tvärprofessionellt och ser varandras kompetens som kärnan till framgång.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Vi erbjuder även en tidsbegränsad anställning under ett år med tillsättning enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är förlagd till dagtid, måndag till fredag (flextid tillämpas).
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 24 augusti. Observera att det är semestertider och längre svarstid kan förekomma.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/451".
