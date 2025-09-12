Metodutvecklare till Förvaltningen för funktionsstöd Nordost 1
2025-09-12
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Förvaltningen för funktionsstöd har från och med 1 februari 2025 gått in i en ny organisering. Nordost 1 söker nu en metodutvecklare med uppdrag att kvalitetssäkra och utveckla arbetssätt inom i första hand bostad med särskild service och daglig verksamhet. Då vi tänker ett nära samarbete med metodutvecklarna i Nordost 2 och 3 så kommer uppdraget även innefatta främst arbete inom bostad med särskild service, korttidsboende och daglig verksamhet.
Du kommer att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med enhetschefer och bemanningscontrollers där möten förekommer varje vecka. Utöver detta tillkommer samverkansforum tillsammans med verksamhetschefer och andra metodutvecklare och verksamhetsutvecklare.
Det ingår i ditt uppdrag att stötta, utbilda och metodhandleda samt hålla ihop nätverksmöten för stödpedagoger inom området. Du kommer även ingå i ett nätverk för metodutvecklare i förvaltningen.
Arbetet innefattar både strategisk och operativ nivå. Ditt arbete innebär att implementera metoder utifrån erfarenhetsbaserad praktik och teori. Ditt uppdrag har ett tydligt brukarperspektiv men också ett helhetsperspektiv där du möjliggör samverkan med andra aktörer internt och externt. Metodutvecklare ska omvärldsbevaka och sprida kunskap till organisationen.
I uppdraget ingår att kvalitetssäkra verksamheten utifrån uppdrag och gällande lagstiftning. Del av ditt uppdrag är att kvalitetssäkra verksamheten, genomföra egenkontroller och arbeta kring social dokumentation samt genomförandeplaner.
Hos oss får du möjligheten att arbeta med din kreativitet för att nå ut till dom vi är till för.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning om minst tre år med pedagogisk eller social inriktning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Eftersom rollen innefattar att handleda och vägleda dina kollegor behöver du själv ha goda kunskaper inom arbetsmetoderna MI, ESL, LAB och IBIC, samt om social dokumentation. Du behöver även ha tidigare erfarenhet av att metodhandleda stödpedagoger.
Vi ser gärna att du har kunskap om vård- och stödsamordning och det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av välfärdsteknik. Har du tidigare erfarenhet av arbete på korttidsboende/verksamhet ser vi även detta som positivt.
Vi söker dig som tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller med andra. Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Vidare ser vi att du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du har samtidigt mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis för efterfrågad utbildning.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Intervjuer kommer att ske fredag den 3 oktober på plats på Angereds Torg 9.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Om du blir erbjuden tjänsten ska du visa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal skrivs.
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
