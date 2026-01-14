Metodutvecklare på sjuksköterskeenheten
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Du arbetar på uppdrag av enhetschef och deltar i ledningsgruppen. Du kommer att få olika uppdrag/projekt som förbättrar och utvecklar verksamheten och i vissa fall har du en ledande roll. Uppdragen kan vara införande och implementering av nya arbetssätt, uppdatera och revidera rutiner, hantera avvikelser, arbeta aktivt med förbättringsarbete. Vi jobbar tillsammans och du arbetar tätt tillsammans med en kollega på sjuksköterskeenheten samt andra kollegor i sektorn.
Du kommer också att vara delaktig i introduktionen av nyanställda. I uppdraget ingår en viss procent, som kan variera över tid, av kliniskt arbete som sjuksköterska.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Du behöver kunna planera och lägga upp ditt arbete självständigt och tillsammans med andra. Du har en hög ansvarskänsla och kvalité är viktigt för dej. Du ska vara ett stöd för kollegor i förbättringsarbete samt vid implementering av nya arbetssätt, införande av digitala hjälpmedel mm. Du behöver ha lätt för att samarbeta. Vi jobbar med digitalisering och det är viktigt att du har lätt för att lära dej olika system och digitala hjälpmedel. Tidigare erfarenhet av arbete som metodutvecklare är meriterande samt kännedom om Lerums kommun.
ÖVRIGT
Det är också meriterande att känna till kommunen och verksamheten.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030. Vi är cirka 3 400 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i t.ex. systeminloggning eller annan verifiering.
