Metodutvecklare inriktning kognitiv svikt och demenssjukdom
2025-08-13
Vill du vara med och bidra till ett demensvänligt Göteborg? Vi söker nu två engagerade medarbetare med demenskompetens för ett nytt och viktigt uppdrag i staden.
Som metodutvecklare kommer du att arbeta både övergripande och nära göteborgarna för att stärka kunskapen om demenssjukdomar och kognitiv svikt i staden. En stor del av arbetet kommer vara att nå personer som är i ett tidigt skede av sin demenssjukdom.
Arbetet vilar bland annat på nationell demensstrategi och bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv och evidensbaserade metoder som exempelvis FINGER-modellen.
En viktig del av uppdraget är att ge vägledning och handledning till personal samt att ha en förståelse för att bevara funktioner så långt som möjligt. Du kommer också att arbeta med att utveckla stadens utbud av generella och öppna insatser gällande demenssjukdom och kognitiv svikt. Det kan bland annat innebär att starta och leda projekt och aktiviteter samt följa upp effekten. I tjänsten ingår också att planera, hålla utbildningar och föreläsningar både på individ- och gruppnivå samt bidra till att utveckla ett demensvänligt Göteborg.
Tjänsterna innebär arbete över hela staden och sker i nära samverkan med dagverksamheter och andra professioner som exempelvis stadens demensteam. Du blir en del av en kompetent arbetsgrupp bestående av anhörigkonsulenter, syninstruktörer och en demenssjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen inom socialt arbete, rehabilitering eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Utbildning inom demenssjukdomar
• Erfarenhet av att planera och leda utbildningar samt att tala inför grupper.
Meriterande
• Arbetat med tidiga insatser vid demenssjukdomDina personliga egenskaper
• Förmåga att se helheten och verka hälsofrämjande och förebyggande
• En flexibel inställning och en vilja att utveckla nya arbetssätt
• Förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra
