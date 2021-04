Metodstödjare till familjerätt i samverkan, Partille kommun - Partille kommun - Övriga jobb i Partille

Partille kommun / Övriga jobb / Partille2021-04-13Partille kommun har idag nära 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.Familjerätten står inför en spännande resa där kommunerna Härryda, Mölndal och Partille kommer att slås ihop till en gemensam familjerätt, placerad i Partille kommun. Sammanslagningen kommer att genomförs och sjösättas oktober 2021 och blir därmed en del av social och arbetsförvaltningen. Vi söker nu dig som vill vara med från början och arbeta som metodstödjare hos oss.2021-04-13Nu kraftsamlar vi kompetens och lägger fokus på en familjerätt i samverkan, placerad i Partille kommun. Vi blir en enhet där vi stärker och samlar kompetens, blir mer effektiva med fokus på kvalitet samt minskar sårbarheten i våra viktiga frågor. Vi söker nu dig som vill vara med på vår resa!Arbetsgruppen består av 10 familjerättshandläggare och en enhetschef. Som metodstödjare kommer du att ansvara för att planera och fördela det dagliga arbetet i gruppen i nära samverkan med enhetschef. Du vägleder och stöttar dina kollegor i familjerättsfrågor och du kommer att vara en viktig del i att leda och driva utvecklingsarbetet på enheten.Vad erbjuder vi dig?Du får vara med från start i skapandet av en ny organisation med nära kollegialt stöd och få möjligheten att arbeta med utveckling av en familjerätt i framkant. I Partille jobbar vi nära med andra verksamheter inom social- och arbetsförvaltningen och som metodstödjare kommer du ha regelbunden samverkan och processhandledning med övriga metodstödjare inom förvaltningen. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, spännande och varierat arbete där du kommer få vara med att forma tjänsten och arbetssättet.Vi söker dig som är utbildad socionom med gedigen erfarenhet av handläggning inom familjerätt. Har du tidigare arbetat som metodstödjare alt. 1e socialsekreterare inom området är det meriterande och/eller om du har arbetat med handläggning inom socialtjänstens övriga områden.Som person är du lugn och stabil med en hög grad av personlig mognad. Du är trygg i din yrkesroll och är duktig på att samarbeta med andra. Som metodstödjare tar du initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat med kvalité på ett självständigt sätt. Rollen kräver att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Vi söker dig som har ett intresse för att vara med och påverka och utveckla en familjerätt i samverkan.Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTLöpande urval kan komma att tillämpas.Innan anställning kan erbjudas behöver ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Detta kan beställas via polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Partille kommun5686739