Metodstödjare till Familjeenheten, Partille kommun!
Partille kommun / Socialsekreterarjobb / Partille Visa alla socialsekreterarjobb i Partille
2025-12-08
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Bli vår nästa stjärnmetodstödjare!
Som metodstödjare hos oss på Familjeenheten spelar du en avgörande roll i att leda och driva utvecklingsarbetet på enheten.
Du kommer att ha huvudansvar för att metodhandleda barnsekreterare och familjehemssekreterare, samt fungera som en nyckelperson vid implementering av nya metoder, skapa rutiner och se till att dokumentation och uppföljning sker på ett strukturerat och kvalitativt sätt.
Du har ett tätt samarbete med metodstödjarkollegor inom barn- och unga, utredning, samt vår öppenvård i kommunen. I tjänsten ingår även att representera nämnden i Förvaltningsrätt och Kammarrätt. Vi verkar för stark samverkan över gränserna, och inom förvaltningen finns det totalt 12 metodstödjare som erbjuder ett stödjande och inspirerande nätverk. Du kommer ha regelbunden processhandledning med övriga metodstödjare inom förvaltningen. Publiceringsdatum2025-12-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom med gedigen erfarenhet av arbetsledning inom social barnavård och/eller utredning av barn och unga. Ett stort plus är om du har kompetens och kunskap inom "Partnering for Safety", ett förhållningssätt vi varmt omfamnar och ser som likvärdigt med "Signs of Safety".
Du utstrålar trygghet och klarar av att behålla ett realistiskt perspektiv, även under pressade situationer. Din förmåga att identifiera möjligheter där andra ser problem är en stor tillgång, liksom din entusiasm för att utveckla arbetsprocesser och team. Din ledarskapsstil utmärks av tydlighet, värme och engagemang, vilket inspirerar och utmanar dina medarbetare. Om du är redo att ta ditt nästa karriärsteg i en arbetsmiljö som värdesätter både personligt och professionellt växande, vill vi gärna höra från dig. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för familjerna i Partille!
Din nya arbetsplats
Familjeenheten i Partille består av fyra barnsekreterare och tre familjehemssekreterare som arbetar utifrån var sina uppdrag i ett nära samarbete med barnets bästa i fokus. Barnsekreterare ansvarar för att följa upp de placerade barnen enligt gällande lagstiftning och familjehemssekreterare rekryterar, utbildar och handleder familjehemsföräldrarna. På enheten arbetar även två familjerådgivare som erbjuder samtal för par, enskilda eller andra i nära relationer. Enheten leds av en enhetschef. I vår förvaltning är samverkan ett ledord och vi har jobbat aktivt med Partnering for safety och implementering av detta pågår nu inom barnverksamheterna.
Ansök idag och bli en viktig del av vårt engagerade team!
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/74". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
SAF, Avd. barn & unga, Familjeenheten Kontakt
Elisabeth Hermansson - Enhetschef 0317921070 Jobbnummer
9633385