Metodstödjare till avdelningen för barn och ungdom
Halmstads Kommun / Socialsekreterarjobb / Halmstad Visa alla socialsekreterarjobb i Halmstad
2025-11-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst?
Som metodstödjare på Barn- och ungdomsavdelningen i Halmstads kommun får du en nyckelroll i att driva utveckling och kvalitet i vårt arbete för barn och unga.
Du blir en del av ett större sammanhang där vi tillsammans skapar trygghet och möjligheter för dem som behöver oss mest. Här får du kombinera strategiskt tänkande med praktiskt stöd - och göra verklig skillnad.
Vad du ska göra
I rollen som metodstödjare ingår du i avdelningens stab tillsammans med planeringssekreterare och är ett nära stöd till avdelningschefen. Du arbetar på en förvaltnings- och avdelningsövergripande nivå med strategiska frågor och verksamhetsutveckling. Ditt uppdrag är både operativt och praktiskt, med fokus på att omsätta strategier i vardagen.
Du kommer bland annat att:
- Fungera som processtöd vid organisationsförändringar, översyner, uppföljning och implementering
- Stödja implementering av nya metoder, rutiner och riktlinjer
- Utveckla arbetssätt och kvalitetsledningssystem tillsammans med avdelningens enheter
- Bevaka och arbeta med lärplattformar såsom Yrkesresan i samverkan med enhetschefer
- Representera avdelningen i kompetensgruppen och dess arbetsgrupper, samt samverka med Högskolan i Halmstad, BBIC-regionen och Lifecare
Dina erfarenheterPubliceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
- Socionomexamen eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig högskoleutbildning
- Erfarenhet av socialt arbete inom barn och unga.
- God förmåga att kommunicera och skapa förtroendefulla relationer
- Förmåga att arbeta självständigt och driva processer
Meriterande:
- Kunskap om MI, Signs of Safety och FiT
- Erfarenhet av både myndighetsutövning och öppenvård för barn och unga
- Erfarenhet av att leda interna utbildningar och samordna utvecklingsinsatser
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vem du är
För att lyckas i rollen behöver du:
- Nätverkande - Du bygger och underhåller relationer internt och externt, så att samarbetet blir effektivt och utvecklande.
- Samarbete - Du delar kunskap och arbetar tillsammans med kollegor och partners, för att nå gemensamma mål.
- Strategiskt ledarskap - Du ser helheten och vägleder utvecklingsarbetet, så att förändringar blir hållbara över tid.
- Planerande och strukturerande - Du organiserar och följer upp arbetet, så att processer genomförs med kvalitet och i rätt tid.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du är med och formar framtidens socialtjänst. Vi erbjuder:
- En trygg arbetsmiljö med stöttande och erfarna kollegor
- Kompetensutveckling och möjlighet att påverka arbetssätt och metoder
- Friskvårdsbidrag och hälsosinspiratörer som gör det lättare att må bra på jobbet
- En arbetsplats där vi värdesätter samarbete, innovation och gemensam utveckling
Redo att ta nästa steg? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Halmstads kommun erbjuder friskvårdsbidrag och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Barn och ungdom (SO) Kontakt
Monika Gashi +46702135772 Jobbnummer
9608514