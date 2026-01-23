Metodstödjare dvs 1:e socialsekreterare, Barn- och ungdomsenheten
Partille kommun / Socialsekreterarjobb / Partille Visa alla socialsekreterarjobb i Partille
2026-01-23
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Vill du bli en av tre metodstödjare vid vår enhet? I uppdraget är du delaktig i att leda och fördela det dagliga arbetet för ett team om ca sex utredande socialsekreterare.
Du ger ett verksamhetsnära stöd till enhetens socialsekreterare och bidrar till att stärka självständigheten i deras yrkesutövande, liksom att säkerställa rättssäkerheten i vårt arbete och barn/ungas delaktighet.
Utvecklingsarbetet som bedrivs på enheten är väl förankrat i arbetsgrupperna och det finns en hög ambition och vilja att fortsätta att utveckla vår verksamhet. Som metodstödjare arbetar du i tät samverkan med andra metodstödjare på förvaltningen samt med enhetschefen. Vi arbetar aktivt för att upprätthålla en god intern samverkan på alla nivåer, vilket du som metodstödjare har en avgörande roll i. Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som är utbildad socionom och har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom området barn och unga. Du har god kunskap om för området gällande lagstiftning och ett stort intresse för ledningsfrågor. Kunskap om och intresse för arbetssättet Signs of Safety/Partnering for Safety är meriterande, liksom intresse för implementeringsarbete av detta arbetssätt.
Vi värdesätter din noggrannhet och ditt utpräglade barnfokus, liksom att du är en stabil person med god förmåga till samarbete. Du är duktig på att skapa teamkänsla och medarbetarengagemang. På vår enhet värnar vi om humor, arbetsglädje och varandra! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Innan anställning görs kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/34". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
SAF, Avd. barn & unga, Barn- & ungdomsenheten Kontakt
Susanne Wessman, Enhetschef 031-7921671 Jobbnummer
9702531