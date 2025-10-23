Metodstatistiker till Rättsmedicinalverket i Stockholm
2025-10-23
Vill du ha en arbetsdag där din insats spelar roll? På Rättsmedicinalverket arbetar vi med allt från medicinska analyser och genetiska utredningar till psykiatriska bedömningar. Oavsett vilken roll du har bidrar du till rättssäkerheten.
Nu söker vi en metodstatistiker till den rättsmedicinska samordningsenheten med fysisk placering vid den rättsmedicinska enheten i Stockholm.
Avdelningen för rättsmedicin utgörs av sex enheter i olika delar av landet samt en nationellt täckande samordningsenhet. På uppdrag av polis och åklagare har de rättsmedicinska enheterna bland annat i uppgift att utföra dödsfallsutredningar, undersökningar av personer som blivit utsatta för eller begått våldsbrott och medicinska åldersbedömningar. Samordningsenhetens uppdrag omfattar bland annat att driva verksamhetsutveckling inom rättsmedicins ansvarsområden samt bidra med expertkompetens, bland annat inom områdena rättsodontologi och kvalitetsledning.
Ditt uppdrag
Som metodstatistiker är vid samordningsenheten kommer du att spela en central roll i att utveckla, kvalitetssäkra och stödja verksamhetsutveckling inom avdelningen. I ditt dagliga arbete modellerar du data, hanterar register och utför datauttag. Du stödjer den metodiska designen vid forskningsprojekt och andra uppdrag, till exempel medicinska åldersbedömningar. I samråd med verksamheten och avdelningsledningen kan du också bidra med utveckling och tillämpning av prognosmodeller eller andra statistiska modeller, exempelvis för att analysera trender, simulera scenarier eller stödja strategiska beslut.
I din roll ingår också att vara ett metodstöd och ha förmåga att skriva metoddelar i vetenskapliga artiklar. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt, i nära samarbete med verksamhetsutvecklare, forskare, IT-specialister, andra statistikexperter och avdelningens rättsläkare.Publiceringsdatum2025-10-23Kvalifikationer
• Examen i statistik, matematisk statistik, datavetenskap eller annan för tjänsten relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av att arbeta med tillämpning av statistiska metoder i analys- eller utredningsverksamhet.
• God kunskap om kvantitativa metoder, modellering och gärna även prognosmetodik.
• Färdighet i programmering i relevanta statistikverktyg, företrädesvis R eller liknande.
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
• Ha disputerat inom relevant område
• Erfarenhet av att skriva texter och metoddelar i vetenskapliga artiklar
• Erfarenhet av att vara ett metodstöd vid design av forskningsprojekt
• Praktisk erfarenhet av att utveckla eller tillämpa prognosmodeller eller maskininlärning.
Dina erfarenheter och egenskaper
För att lyckas i den här tjänsten ska du vara analytiskt lagd, kvalitetsmedveten och noggrann samt intresserad av rättsmedicin som ämne. Mycket god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt är en förutsättning eftersom du dagligen har kontakt med kollegor på samtliga enheter inom avdelningen för rättsmedicin. Du behöver även inneha god pedagogisk förmåga och anpassa ditt sätt att kommunicera efter mottagaren, i syfte att bland annat kunna förklara statistiska metoder för icke-statistiker.För att kunna hantera verksamhetens innehåll där svåra händelser beskrivs och dokumenteras krävs att du är en stabil person med ett etiskt gott förhållningssätt. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker 1 december eller enligt överenskommelse. Befattningen är placerad vid den rättsmedicinska enheten i Stockholm. Myndighetens enheter finns på olika orter i Sverige, varför resor i tjänsten kan förekomma. Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete som del av arbetstid. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
I vissa av våra rekryteringar genomförs en bakgrundskontroll. Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket kan det komma att följa en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 13 november. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Kontaktuppgifter
För mer information är du välkommen att kontakta Nina Heldring, tel. nr 010-483 48 87.
Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättsmedicin genomför varje år cirka 5 500 rättsmedicinska obduktioner på uppdrag av polis och åklagare. Vi undersöker också misstänkta gärningsmän och brottsoffer som utsatts för våldsbrott. Inom avdelningen för rättsmedicin finns sex rättsmedicinska enheter placerade i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund.
Det här gör vi:
Rättsmedicin - Rättsmedicinalverket (rmv.se) Ersättning
Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
