Metodhandledare till Lägenhetsboende Kvinnor och familj
Om jobbet
Vi på Lägenhetsboende Kvinnor och familj tillhandahåller socialt boende med stöd för ensamstående kvinnor och barnfamiljer som har stödbehov utifrån våldsutsatthet, psykisk ohälsa eller tidigare beroendeproblematik. Barnperspektivet är en viktig kompass i vårt arbete. Vår arbetsgrupp består av nio engagerade och kompetenta behandlingsassistenter som arbetar tillsammans för att skapa en trygg och stödjande miljö för våra boende.
Vi söker nu en ny medarbetare som vill ta en central roll i vår verksamhet och bidra till att vi kan fortsätta att ge högkvalitativt stöd till våra boende. I denna roll kommer du att ha ett brett ansvarsområde, där du kommer att samordna in- och utflyttar med tillhörande administration, och föra in statistik för att bidra till uppföljning av resultaten. Du kommer också att driva och kvalitetssäkra insatserna och den sociala dokumentationen, samt ha ett övergripande ansvar för den dagliga verksamheten och se till att uppdrag genomförs på bästa sätt.
Som en del av vårt team kommer du att fungera som metodstöd och bidra till implementering av våra metoder, som utgår från LAB, TMO, ÅP och MI. Du kommer att metodhandleda personalen i grupp och individuellt utifrån behov, och samarbeta med enhetschefen för att ansvara för omvärldsbevakning och uppdatera arbetsgruppen kring forskning, lagstiftning, rutiner och arbetssätt som har med verksamhetens uppdrag att göra. Dessutom kommer du att delta i schemaläggning för att säkerställa en bemanning som möter både verksamhetens och brukarnas behov.
Vi erbjuder ett varierande och utmanande arbete där du kommer att vara en nyckelperson för både kvalitet och utveckling. Du kommer att vara en del av en arbetsgrupp som präglas av omsorg om de vi är till för och hjälpsamhet mot varandra. Vi tror att du kommer att trivas hos oss om du är en engagerad och kompetent person som vill bidra till att skapa en positiv och stödjande miljö för våra boende.
Om dig
Grundläggande förutsättning är att du har minst treårig högskole- eller universitetsexamen inom socialt arbete, som socionom eller beteendevetare. Du behöver ha minst två års erfarenhet av arbete med människor i utsatthet. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av en samordnande roll och metodstöd åt kollegor. B-körkort är krav för tjänsten.
Du är noggrann, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet.
Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.Publiceringsdatum2026-04-30Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område. Välkommen med din ansökan!
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst
Enhetschef
Hanna Larsson hanna.larsson@socialsydvast.goteborg.se 031-3679877
