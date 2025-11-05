Metodhandledare för Vamos och Smedjan, Socialförvaltningen Sydväst
2025-11-05
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma en ny roll där du får utvecklas, dela med dig av din kompetens och metodhandleda två engagerade team med hjärtat på rätt ställe? Nu söker vi dig som vill ta dig an det nya uppdraget som metodhandledare och bygga broar mellan våra två verksamheter - Vamos och Smedjan.
I arbetet som metodhandledare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att
- Ge stöd och vägledning i det dagliga arbetet.
- Tillsammans med medarbetarna utveckla arbetssätt och metoder i respektive team.
- Följa upp insatserna genom statistik och brukarmedverkan.
- Säkerställa kvalitet i dokumentation, genomförandeplaner och uppdragsprocessen.
Då uppdraget är nyinrättat kommer uppdraget att ytterligare utformas i dialog med enhetschef och medarbetare.
Vamos och Smedjan tillhör idag olika avdelningar. Det finns ett förslag om att de framöver organisatoriskt ska samlas inom samma enhet - Rehab 2 - som tillhör avdelningen Vuxen och försörjningsstöd. Som en del i denna föreslagna förändring tillsätts nu en ny tjänst som metodhandledare med ansvar för båda teamen.
Enheten Rehab 2 består idag av en grupp socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, som arbetsleds av en 1:e socialsekreterare, samt verksamheten Vamos. Som metodhandledare blir du en del av enhetens arbetsledning tillsammans med enhetschefen och 1:e socialsekreteraren. Tillsammans driver ni enhetens utveckling och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Vamos arbetar med de som behöver extra stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Målgruppen är personer som har mer behov av stöd än vad som tillgodoses via exempelvis Arbetsförmedlingen eller kommunens andra verksamheter. Anledningen till behovet kan vara beroendeproblematik och/eller ohälsa. Vamos ledord är att vi arbetar flexibelt, individuellt, uthålligt, att parallella insatser uppmuntras och att vi tror på att alla kan arbeta med rätt stöd. Arbetet är inspirerat av metoden IPS (individuell placering och stöd). IPS bygger bland annat på principerna att arbete ska ske på den ordinarie arbetsmarknaden, att det ska bygga på personens eget önskemål, intresse och val och att det finns tillgång till kontinuerligt stöd av arbetsspecialister.
Smedjans sysselsättningscenter handleder personer boende inom Boende och hemlöshet i sysselsättning och arbetsträning. Vi tar även emot personer via beslut av myndighetsutövningen. Syftet och målet med verksamheten är att stötta deltagarna att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning, alternativt att få fler timmar i meningsfull aktivitet. Många av våra deltagare har psykosocial- och/eller beroendeproblematik och står ofta långt ifrån arbetsmarknaden. Vår verksamhet ser till att deltagarna får så många chanser de behöver för att lyckas. Aktiviteterna varierar men omfattar exempelvis enklare vaktmästaruppgifter, målning av väggar och möbler, restaurering av möbler. Smedjan erbjuder också olika typer av fysisk aktivitet såsom gym- och simhallsbesök. Vissa deltagare behöver stöd i grundläggande behov såsom att skapa struktur i vardagen och att få uppleva inkludering och delaktighet medan andra kan ta sig an mer avancerade uppgifter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst kandidatexamen inom socialt arbete, beteendevetenskap, eller annat område av relevans för tjänsten. Då kommunikation är av stor vikt för uppdraget behöver du kunna utrycka dig väl i såväl tal som skrift. Vidare behöver du ha flerårig erfarenhet av socialt arbete samt erfarenhet av arbete med gruppen personer med skadligt bruk eller beroende.
Då arbetet inom Vamos sker utifrån IPS-modellen är det en fördel om du är utbildad inom IPS, det är även en meriterande om du har erfarenhet av arbete inom arbetsmarknads- eller sysselsättningsinsatser. Har du även erfarenhet av att handleda och/eller arbetsleda andra i ditt arbete ser vi det som meriterande.
För att lyckas i rollen som metodhandledare behöver du vara drivande och kunna ta initiativ, sätta i gång aktiviteter och uppnå resultat, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete.
Vidare är det av vikt att du är lyhörd, uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du ser bakslag som något att lära sig av.
Tjänsten kräver även att du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Tjänsten kräver även att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Anställningsvillkor
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Övrig information
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
