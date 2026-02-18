Metod och kvalitetsutvecklare till Individ och arbetsmarknadsförvaltningen
2026-02-18
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
I Individ- och arbetsmarkandsförvaltningen ingår Individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden och inom områdena Barn, unga och familj samt Missbruk och psykisk ohälsa söker vi nu två metod- och kvalitetsutvecklare.
Sedan juli 2025 har vi en ny socialtjänstlag som har ersatt den gamla lagen från 1980. Inom socialtjänstens ansvarområde pågår nu ett spännande och viktigt omställningsarbete, som övergripande innebär att göra socialtjänsten mer anpassad till dagens samhälle. Den nya lagen ställer bland annat högre krav på förebyggande och kunskapsbaserat arbete, tillgänglighet och planering av socialtjänstens insatser. Dessutom stärker den nya lagen barnrättsperspektivet.
Som metod- och kvalitetsutvecklare har du en central roll i verksamhetsområdets och förvaltningens omställningsarbete kopplat till den nya socialtjänstlagens intentioner, där arbete med kvalitets och verksamhetsutveckling är centralt. Du kommer att vara en viktig stödfunktion i pågående omställning, där uppföljnings-, analys- och utvecklingsarbeten tillsammans med andra funktioner som ledningsgrupper, enhetschefer och medarbetare, ska bidra till effektfulla insatser till våra målgrupper, samt att politiska mål uppfylls.
Varmt välkommen med din ansökan.
Så här bidrar du i rollen som kvalitets- och metodutvecklare
I rollen ingår att inte bara ta fram underlag, utan också att analysera resultat, dra slutsatser och formulera konkreta åtgärdsförslag som kan omsättas i verksamheten och ligga till grund för beslut på både verksamhets- och politisk nivå.
Arbetet förutsätter en professionell uppfattning om vad kvalitet inom socialtjänsten innebär, och ställer krav på god kännedom om gällande lagstiftning, föreskrifter och andra styrande dokument. Rollen kräver förmåga att omsätta dessa krav i ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete samt att göra prioriteringar som bidrar till en långsiktigt hållbar och effektiv socialtjänst.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Medverka i att leda och driva påbörjat omställningsarbete inom socialtjänsten med ett särskilt fokus på Barn och Unga respektive Vuxna.
Kvalitetsuppföljning av verksamheter
Bearbeta, analysera och sammanfatta statistik, rapporter eller liknande inom kvalitetsområdet
Planera och genomföra utvecklingsdialoger med både brukare och med kollegor i verksamheterna
Representera verksamhetsområdet i utvecklingsuppdrag tex digitalisering
Omvärldsbevaka socialtjänstens område
Ta fram statistik, underlag, skriva rapporter, sammanställningar
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med socionomexamen eller annan högskoleexamen som av arbetsgivaren bedöms vara relevant för uppdraget.
• Du har bred kunskap om lagkrav, regler och riktlinjer inom socialtjänstens område.
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens verksamhetsområde
• Erfarenhet av kvalitetsarbete
• Erfarenhet av att skriva rapporter, utredningar och liknande
• Du har god pedagogisk förmåga, kan entusiasmera och engagera och är van att vara föredragande i olika sammanhang
• Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Hög digital kompetens, samt förmåga att självständigt sätta sig in i och använda olika digitala verktyg
Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsprocesser i större organisationer samt relevant vidareutbildning på högskolenivå.
För att lyckas i det här uppdraget är dina personliga egenskaper mycket viktiga och vi kommer att lägga stor vikt vid dem i den här rekryteringen. En central del av uppdraget är att kunna lyfta blicken från det operativa och konsekvent hålla ett strategiskt perspektiv, i en verksamhet som präglas av akuta behov och händelsestyrt arbete.
Tjänsten kräver att du drivs och motiveras av utveckling, du har lätt för att se möjligheter, metoder och nya arbetssätt. Du driver och implementerar gärna förändring. Vi vill att du är en person som med engagemang och drivkraft tar dina frågor framåt, har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer och gärna delar med dig av din kunskap för att lyfta både kollegor och verksamhet.
Utöver din kommunikativa färdighet har du goda kunskaper i det svenska språket som gör att du besitter stor förmåga att uttrycka dig tydligt och pedagogiskt i komplexa frågor i såväl tal som skrift.
För dig är det också viktigt att ha ordning och reda och du trivs i en administrativ roll där du får ta ansvar för din uppgift samt själv strukturera, prioritera och driva ditt arbete både enskilt och i samverkan med andra.
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
