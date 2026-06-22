Meteorologassistent till Väderavdelningen vid Skaraborgs flygflottiljF 7
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2026-06-22
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Om enheten
Väderavdelningen tillhör Flygenheten vid F 7 Såtenäs. Avdelningens huvuduppgift är att sköta den lokala vädertjänsten och förse de flygande enheterna samt övrig personal med väderunderlag för planering och genomförande. Som meteorologassistent är du ett stöd till avdelningscheferna både i det administrativa och som sammanhållande till mindre projekt. Du arbetar även regelbundet med praktisk väderobservationstjänst.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av att vara ett administrativt stöd till avdelningscheferna samt att upprätthålla behörighet och utföra observationstjänst. Medverkar och bidrar vid utbildning av nya väderobservatörer och vid behov utbildning av flygledare i observationstjänst. Verkar som ett stöd för avdelningschefer i styrning av väderobservationstjänst vid egen enhet. Deltar i övningsverksamhet, nationellt och internationellt. Genomför fysisk aktivitet, både enskilt och i grupp.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
B-körkort för manuell växellåda
Svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med personliga egenskaper som präglas av stor noggrannhet, flexibilitet och en god initiativförmåga. Du har en mycket god struktur i ditt arbete och är van vid att arbeta i olika tidstempon samt att ta eget ansvar. Som person ser vi att du är serviceinriktad, har en god kommunikativ förmåga, har lätt att samarbeta med andra samt är öppen för förändringar.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid den personliga lämpligheten för tjänsten.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
Meriterande
Studier inom naturvetenskapliga ämnen
Erfarenhet av SAP
Goda kunskaper om arbetstidsavtal/förmåner inom Försvarsmakten Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare anställning. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Anställningskategori: Civil
Lön: Vi arbetar med individuell och differentierad lönesättning. Lägsta inplacering för denna befattning är 32 000kr/mån, vidare tar vi tidigare arbetslivserfarenhet och kompetens i beaktande.
Tjänsten innebär krav på fysisk och psykisk förmåga. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning. Beredskap utanför ordinarie arbetstid förekommer. Eftersom både befattning och arbetsuppgifter är knutna till en krigsorganisation så kommer du även att bli krigsplacerad i vår organisation. Detta betyder bland annat att du kommer att få utbildning i vad som förväntas av dig vid en höjd beredskap. Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Henrik Ekefri Sjöman eller Linnéa Midefelt, tfn 010-827 70 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Patrik Karlsson
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Magnus Krantz
Samtliga söks via växeln tfn 010-827 70 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-29. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
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Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
530 32 SÅTENÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9973256