Metallarbetare med truck- och traverskort!
Ikett Personalpartner AB / Montörsjobb / Kristianstad Visa alla montörsjobb i Kristianstad
2026-07-22
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Nu söker Ikett efter en verkstadsarbetare till vår kund strax utanför Kristianstad!
Har du industri/verkstadserfarenhet inom närtid?
Innehar du truck- och traverskort?
Är du tillgänglig för jobb från v.32/v.33?
Då kan du vara personen vi nu söker!
Hos vårt kundföretag kommer du att arbeta som galvanisör.
Dina arbetsuppgifter kommer att innebära att:
• Hänga upp och ta ner ståldetaljer inför och efter galvanisering.
• Övervaka och medverka i galvaniseringsprocessen.
• Utföra kvalitetskontroller av färdiga produkter.
• Hantera travers och annan produktionsutrustning.
I din ansökan är det viktigt att behörighet för truck- och traverskort framgår.
Start: V.32 eller V.33.
Uppdraget förväntas pågå i cirka tre månader, med möjlighet till förlängning beroende på företagets fortsatta behov.
Det finns även möjlighet att erbjudas ett nytt uppdrag via Ikett Personalpartner.
Arbetstid är 2-skift. Profil
Krav för rollen:
• Har tidigare industrivana/utbildning inom industri.
• Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete.
• Har truck- och traverskort.
• Är tillgänglig från v.32.
Meriterande anses vara om du har tidigare erfarenhet av galvanisering eller grövre industriarbete.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
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LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), https://www.ikett.com/
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
10009064