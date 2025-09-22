Mersäljande Kundtjänstmedarbetare | Telenor | Stockholm
2025-09-22
Vi söker drivna och service inriktade kundtjänstmedarbetare till Telenor i Stockholm. Har du erfarenhet av försäljning, trivs med att supportera befintliga kunder med varierande ärenden och söker en långsiktig arbetsplats? Då finns nu möjlighet för dig att ansluta dig till Telenors team i Solna. Välkommen med din ansökan!
Start: 3:e November 2025
Uppdrag: Konsultuppdrag på 6 månader med möjlighet till anställning hos Telenor
Ort: Solna, Stockholm
Arbetstider: Varierande arbetstider under kontorstid
Lönemodell: Fast grundlön + provision
Om rollen
I rollen som merförsäljande kundtjänstmedarbetare är du Telenors första kontakt mot kunderna via telefon. I denna roll kommer du endast arbeta med inkommande samtal från befintliga kunder. Du kommer att hantera ärenden inom bland annat mobiltelefoni, abonnemang, bredband och TV - och samtidigt aktivt arbeta med försäljning och merförsäljning.
Som en del av ett engagerat team kommer du att arbeta resultatinriktat, guida kunderna till rätt lösningar och presentera produkter och tjänster som passar deras behov - med fokus på att skapa mervärde för kunden och samtidigt driva försäljningen framåt.
Du får en gedigen introduktion i början av din anställning för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen. Hos Telenor finns goda utvecklingsmöjligheter, och utöver en fast lön har du möjlighet att tjäna bra provision när du når och överträffar dina mål.
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna via telefon, och som trivs i en roll där du kan kombinera service och resultatfokus.
Du är en driven, engagerad och målinriktad person som motiveras av att överträffa mål och skapa goda kundrelationer. Erfarenhet av merförsäljning, abonnemangstjänster eller liknande är starkt meriterande.
Jobbet är långsiktigt och passar därför dig som söker ett jobb att trivas och utvecklas på.
* Slutförd gymnasieutbildning (vi uppskattar om du laddar upp dina betyg/studieintyg på din profil bifogat i samband med din ansökan)
* Tidigare erfarenhet av försäljning/merförsäljning (gärna via telefon)
* God dator- och systemvana
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Om Telenor
Hos oss på Telenor är våra kunder det viktigaste vi har - och vi har bestämt oss: vi vill ha Sveriges nöjdaste kunder! Nu satsar vi stort på vår kundupplevelse och kundservice och bygger bland annat upp en helt ny kundservice på vårt huvudkontor i Råsunda.
För oss kommer människan alltid först. Och tekniken först därefter. Du ska alltid kunna vara uppkopplad med de och det som betyder mest för just dig. Vår övertygelse är att uppkopplade samhällen är starkare samhällen. Som en Telenor-medarbetare kommer du att vara en viktig pusselbit av en större internationell organisation som vill skapa samhällsnytta genom att leverera förstklassig uppkoppling i de samhällen vi verkar.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Så ansöker du
Urval sker löpande, så börja med att klicka "Ansök nu" nedan och ladda upp ditt CV idag. Vi kan inte ta emot ansökningar via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
