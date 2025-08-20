Meriterande deltidsjobb för studenter som Butikssupportmedarbetare
2025-08-20
Letar du efter ett spännande extrajobb som du kan kombinera med dina studier. Om du är en serviceminded problemlösare som drivs av att nå uppsatta mål och som gärna har tidigare erfarenhet inom området. Då är det här jobbet perfekt för dig!
Vår kund är en stor och väletablerad kedja inom dagligvaruhandeln med verksamhet i hela Sverige som nu behöver förstärkning till sin butikssupportavdelning. Du kommer då att arbeta på deras huvudkontor i Solna och ha kontakt med internt inom kedjan över mail och telefon.
I rollen som supportmedarbetare kommer du att bli en del i ett härligt och glatt team med stort fokus på service. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bevaka och besvara telefonsamtal och mail från vår kunds butiker gällande pris, sortiment, kampanj, leverans och varuförsörjning. I tjänsten ingår även att registrera och följa upp alla butiksärenden samt att ansvara för reklamationshantering mellan butik och terminal.
Uppdraget är på deltid ca 2-3 dagar/veckan och för att vara aktuell för rollen så behöver du kunna jobba under högtider/sommar. Arbetstiderna är förlagda både vardagar och helger mellan 07:30-16:30. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men uthyrd till vår kund i Solna.
DETTA SÖKER VI
• Studerar eftergymnasial-nivå eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, minst 1,5 år kvar av studier
• Stark grund i datorkunskap och en förståelse för system
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Meriterande med tidigare erfarenhet av kundtjänst eller inom dagligvaruhandeln som t.ex. en matbutik
• Positivt med erfarenhet av att arbeta mot samtalsstatistik och ärendehantering
Som person är du en stresstålig lagspelare som trivs i tempofyllda situationer och drivs av att uppnå uppsatta mål. Ditt självständiga arbetssätt och din önskan att optimera processer är mycket uppskattade egenskaper.
Skicka din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
OM FÖRETAGET
