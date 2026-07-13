Mer än ett jobb - en möjlighet att utvecklas
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Tibro Visa alla säljarjobb i Tibro
2026-07-13
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eller i hela Sverige
Exaltera Marketing söker nu fler säljare med utgångspunkt i Tibro.
Vi tror att de bästa resultaten skapas av människor som är nyfikna, engagerade och vill utvecklas. Därför letar vi efter dig som vill ha ett arbete där du får ta plats, lära dig nya saker och vara en del av ett team som stöttar varandra.
Om rollen
Som säljare representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga möten på event, kampanjer och andra aktiviteter hjälper du kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att utveckla både din kommunikation och din förmåga att skapa förtroende. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet – vi ger dig utbildningen och coachningen du behöver för att komma igång.
Du utgår från vårt kontor i Tibro och arbetar tillsammans med kollegor som drivs av gemensamma mål och ett starkt engagemang.
Det här erbjuder vi
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och stöd
Tydliga möjligheter att utvecklas inom företaget
Ett arbetsklimat där gemenskap och ambition går hand i hand
Vi firar framgångar
Vi tycker att goda prestationer ska uppmärksammas. Därför anordnar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Gillar att träffa nya människor
Är målmedveten och vill utvecklas
Har en positiv inställning
Trivs med att ta eget ansvar
Bidrar till en bra stämning i teamet
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi lägger störst vikt vid din vilja att lära dig, utvecklas och göra ett bra jobb.
Ansök idag
Om du vill bli en del av ett företag där din utveckling är lika viktig som resultaten, ser vi fram emot att höra från dig.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Tibro. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
543 36 TIBRO Jobbnummer
10001944