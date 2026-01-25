Mentor och Studie- och yrkesvägledare till Realgymnasiet Örebro
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Realgymnasiet i Örebro erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktningarna Djurvård, Hästhållning och Naturturism. Skolan startade 2020 och har idag cirka 150 elever. Läs mer om oss på Örebro Örebro | Realgymnasiet (https://www.realgymnasiet.se/skolor/orebro)
Vi söker dig som vill kombinera rollen som Mentor och Studie- och yrkesvägledare
Som mentor på Realgymnasiet arbetar du med utvecklingen av en elevgrupp och ingår i elevhälsoteamet. Du samarbetar nära lärare och elevhälsans kompetenser för att stärka elevernas lärande, personliga utveckling och sociala situation. En viktig del av uppdraget är att bidra till elevernas anställningsbarhet samt förbereda dem väl inför vidare studier och ett livslångt lärande.
I rollen coachar du elever genom motiverande samtal, målsättningar och framtidsplanering. Du stöttar dem i studieplanering och studieteknik, ansvarar för att studieplaner är aktuella och följer programmets poängplan samt hanterar administrativa uppgifter som närvaro- och frånvarouppföljning.
Du arbetar även med implementering och uppföljning av skolans handlingsplaner, ordningsregler, rutiner, värdegrund och sociala aktiviteter. Arbetet sker i nära samarbete med personalen på skolan. Det innebär deltagande i elevvårdsarbete, kontakt med vårdnadshavare, planering och genomförande av mentorstid, utvecklingssamtal, föräldramöten med mera. Som mentor har du ett helhetsperspektiv med eleven i fokus.
Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med elever både individuellt och i grupp. Du stödjer eleverna i val inom gymnasieskolan och inför framtida studier och yrkesvägar. Du samordnar skolans arbete med studie- och yrkesvägledning utifrån läroplanen och huvudmannens SYV-plan, med målet att ge eleverna väl underbyggda val.
Arbetet sker i nära samverkan med övrig pedagogisk personal för att stärka elevernas måluppfyllelse.
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• Färdigställd pedagogisk högskole- eller universitetsutbildning
• Tidigare erfarenhet inom gymnasiet.
Det är meriterande om du har:
• Examen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet* Erfarenhet av elevhälsoarbeteVi ser gärna att du har kontakter eller erfarenhet inom någon av branscherna djurvård, djursjukvård, häst, hund eller naturturism.
Du är trygg i båda rollerna och har de kunskaper och praktiska färdigheter som krävs. Du kan engagera och utmana elever, har god kännedom om skolans uppdrag samt aktuell läroplan och övriga styrdokument. Du samarbetar väl, är relationsskapande och vågar hantera svåra samtal när det behövs.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du är strukturerad och har en en mycket god pedagogisk insikt. Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Du förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter person och situation.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här (https://www.greatplacetowork.se/).
