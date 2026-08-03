Mentor och lärare i Sv/Ma/En och ev spanska till Knutbyskolan åk 5
Stockholms kommun / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-08-03
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
En lärare hos oss tar tjänstledigt och vi söker efter en fantastisk lärare som kan ersätta henne. Sök till Knutbyskolan i Rinkeby, en trygg skola där vi har höga förväntningar på att våra elever gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Vi fokuserar framför allt på våra elevers kunskapsutveckling i svenska och matematik
Knutbyskolan är i huvudsak 2-parallellig i åk F-6. Lite mer än 300 elever. Vi har en erfaren personal med många olika kompetenser. Klasserna har ca 23 elever och du jobbar nära erfarna kollegor, delvis tillsammans med dem i två-lärarsystem.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Stockholms stad har du goda möjligheter till fortbildning, utveckling, och olika karriärvägar. Staden erbjuder friskvårdsbidrag och det finns goda möjligheter att utöva olika friskvårdsaktiviteter på stadens idrottsanläggningar.
Din roll
• Undervisning i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk i åk5
• Eventuellt undervisning i spanska åk 6
• Två-lärarsystem stor del av tiden i sv/sva och matematik där ni undervisar, planerar och bedömer tillsammans.
• Mentorskap för en klass i åk5
• Extra studietid
Tjänsten är ett vikariat pga tjänstledighet under läsåret 26/27 med start i september
Din kompetens och erfarenhet
• Legitimerad lärare med behörighet i matematik, svenska som andraspråk/svenska, matematik och engelska för årskurs 4-6.
• Meriterande med behörighet i spanska för undervisning i språkval spanska
• Tydlig ledare med fokus på relationellt ledarskap
• Svenska språket på hög nivå så du kan vara en förebild för eleverna
• Erfarenhet och kunskap kring språkutvecklade arbetssätt och hur det kan genomsyra undervisningen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Knutbygränd 4 (visa karta
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163 73 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Knutbyskolan Kontakt
Bitr rektor
Tobias Södlind tobias.sodlind@edu.stockholm.se 072-2396165 Jobbnummer
10019916