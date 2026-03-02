Meningsfullt uppdrag som personlig assistent i Alingsås

Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås
2026-03-02


Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas vardag?
Vi söker nu engagerade och flexibla timvikarier som kan arbeta vid behov samt under sommaren.
Det här är en möjlighet för dig som är ansvarsfull, positiv och lojal och som trivs i en roll där omtanke, respekt och närvaro står i fokus.

Tjänsten avser personlig assistans åt en kvinna bosatt centralt i Alingsås. Hon behöver stöd i sin vardag för att få livet att fungera på bästa sätt. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:

Hjälp med personlig hygien


Stöd vid måltider


Deltagande i olika aktiviteter och träning


Följa med till arbetsplatsen


Övrigt stöd i vardagliga situationer


Arbetstiderna varierar och omfattar dag-, kväll- och helgpass samt nätter med sovande jour.

Vi söker dig som har möjlighet att arbeta vid behov - ibland med god framförhållning och ibland med kort varsel.
För att trivas i rollen ser vi att du är:

Lyhörd och inkännande


Ansvarstagande och pålitlig


Flexibel och lösningsorienterad


Trygg i mötet med människor


Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande men inget krav. Det viktigaste är din personlighet, ditt engagemang och din vilja att bidra.

Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan
Företagsinformation
Move & Walk Sverige AB.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Move & Walk Sverige AB (org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Lillhagsparken 8 (visa karta)
422 50  HISINGS BACKA

Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB

Jobbnummer
9772351

