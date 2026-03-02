Meningsfullt uppdrag som personlig assistent i Alingsås
2026-03-02
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas vardag?
Vi söker nu engagerade och flexibla timvikarier som kan arbeta vid behov samt under sommaren.
Det här är en möjlighet för dig som är ansvarsfull, positiv och lojal och som trivs i en roll där omtanke, respekt och närvaro står i fokus.
Tjänsten avser personlig assistans åt en kvinna bosatt centralt i Alingsås. Hon behöver stöd i sin vardag för att få livet att fungera på bästa sätt. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Hjälp med personlig hygien
Stöd vid måltider
Deltagande i olika aktiviteter och träning
Följa med till arbetsplatsen
Övrigt stöd i vardagliga situationer
Arbetstiderna varierar och omfattar dag-, kväll- och helgpass samt nätter med sovande jour.
Vi söker dig som har möjlighet att arbeta vid behov - ibland med god framförhållning och ibland med kort varsel.
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Lyhörd och inkännande
Ansvarstagande och pålitlig
Flexibel och lösningsorienterad
Trygg i mötet med människor
Tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande men inget krav. Det viktigaste är din personlighet, ditt engagemang och din vilja att bidra.
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb.
Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
422 50 HISINGS BACKA
