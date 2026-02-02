Meningsfullt sommarjobb för ungdomar hos Övikshem

AB Övikshem / Fastighetsskötarjobb / Örnsköldsvik
2026-02-02


Visa alla fastighetsskötarjobb i Örnsköldsvik, Nordmaling, Kramfors, Bjurholm, Sollefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos AB Övikshem i Örnsköldsvik

Förvaltningsenheten

Övikshem är ett kommunalägt fastighetsbolag inom allmännyttan och Örnsköldsviks största hyresvärd med cirka 2 700 lägenheter i vårt bestånd.

Vi vill med ett attraktivt och flexibelt boende vara det självklara valet på bostadsresan genom livet. Tillsammans med andra bygger vi framtidens hållbara Örnsköldsvik, en plats med rum för alla.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Beskrivning
Vi söker dig som tycker om ett varierande, socialt och rörligt arbete. Service är viktigt för dig och du vill bidra till att hålla det fint i våra bostadsområden. Hos oss blir du en del av en härlig gemenskap där du tillsammans med andra sommarjobbare med stöd av erfarna handledare bidrar till att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster!

Dina arbetsuppgifter
Enklare fastighetsarbete. Hjälpa till med att hålla gemensamma utrymmen, som tvättstugor och soprum, i ordning. Mindre målningsuppdrag. Plocka skräp, rensa ogräs. Bidra till en trygg och trivsam miljö vid lekplatser och gemensamma ytor.

Sommarjobbet pågår under två veckor. Antingen första perioden vecka 27-28, eller andra perioden vecka 29-30. Om du är tillgänglig för båda perioder kan du klicka i båda. Arbetstiden är måndag till fredag mellan 08.00-15.00 med lunchrast.

Anställningsvillkor
Arbetet är ett feriearbete för ungdomar och riktar sig därför till dig som är 15 till 19 år. I första hand erbjuds sommarjobb till dig som är hyresgäst hos Övikshem i enlighet med bolagets uppdrag.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Övikshem (org.nr 556103-7606)

Arbetsplats
Förvaltningsenheten

Kontakt
Hussam Rashed
073-2755620

Jobbnummer
9718680

Prenumerera på jobb från AB Övikshem

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos AB Övikshem: