Meningsfullt sommarjobb för ungdomar hos Övikshem
2026-02-02
Förvaltningsenheten
Övikshem är ett kommunalägt fastighetsbolag inom allmännyttan och Örnsköldsviks största hyresvärd med cirka 2 700 lägenheter i vårt bestånd.
Vi vill med ett attraktivt och flexibelt boende vara det självklara valet på bostadsresan genom livet. Tillsammans med andra bygger vi framtidens hållbara Örnsköldsvik, en plats med rum för alla.Publiceringsdatum2026-02-02Beskrivning
Vi söker dig som tycker om ett varierande, socialt och rörligt arbete. Service är viktigt för dig och du vill bidra till att hålla det fint i våra bostadsområden. Hos oss blir du en del av en härlig gemenskap där du tillsammans med andra sommarjobbare med stöd av erfarna handledare bidrar till att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster!Dina arbetsuppgifter
Enklare fastighetsarbete. Hjälpa till med att hålla gemensamma utrymmen, som tvättstugor och soprum, i ordning. Mindre målningsuppdrag. Plocka skräp, rensa ogräs. Bidra till en trygg och trivsam miljö vid lekplatser och gemensamma ytor.
Sommarjobbet pågår under två veckor. Antingen första perioden vecka 27-28, eller andra perioden vecka 29-30. Om du är tillgänglig för båda perioder kan du klicka i båda. Arbetstiden är måndag till fredag mellan 08.00-15.00 med lunchrast.Anställningsvillkor
Arbetet är ett feriearbete för ungdomar och riktar sig därför till dig som är 15 till 19 år. I första hand erbjuds sommarjobb till dig som är hyresgäst hos Övikshem i enlighet med bolagets uppdrag. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Övikshem
(org.nr 556103-7606) Arbetsplats
Förvaltningsenheten Kontakt
Hussam Rashed 073-2755620 Jobbnummer
9718680