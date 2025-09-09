Meningsfullt extrajobb- personlig assistent sökes till 21-årig tjej i Än...
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm
2025-09-09
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Ängelholm
, Åstorp
, Båstad
, Höganäs
, Klippan
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent till en 21-årig tjej
Är du en flexibel och engagerad person som söker ett meningsfullt extrajobb? Vi söker dig som vill bli timvikarie och arbeta vid behov hos vår glada och aktiva kund - en 21-årig tjej i Ängelholm.
Vår kund är en viljestark och levnadsglad person som tycker om att vara i farten! Hon gillar att umgås med kompisar, träna gymnastik, dansa, bada, rida och gå på fest. Vi söker dig som är ansvarstagande, lyhörd, social och påhittig - och som dessutom inte är allergisk mot djur.
Som timvikarie kommer du att vara ett stöd i både vardag och fritid. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Assistera vid måltider och personlig hygien
• Följa med på aktiviteter och utflykter
• Motivera och stötta kunden i vardagen
• Vara ett närvarande stöd som ser när det är dags att ta initiativ - eller att ta ett steg tillbaka
Då arbetet sker i kundens hem är det viktigt att du är lyhörd och har ett gott bemötande mot både kunden och hennes familj. Du behöver också ha lätt för att samarbeta, vara initiativrik och snabbt kunna sätta dig in i nya rutiner.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper Är lugn, stabil och har förmågan att peppa och motivera
Visar empati och har ett genuint intresse för att stötta andra till ett bra och självständigt liv.
Har erfarenhet av assistans eller annat omsorgsarbete (meriterande)
Gärna har arbetat med alternativ kommunikation, såsom bildstöd och kommunikationskartor
Rökfri
Har körkort - då många av aktiviteterna kräver bilresor
Ej allergisk mot djur.
Ingen vårdutbildning krävs, då inga sjukvårdsinsatser ingår i arbetet. Det viktigaste är din personlighet, din inställning och viljan att lära dig kundens behov och arbetssätt.
Tjänsten passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier eller deltidsarbete, och som kan arbeta extra vid behov.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Behovsanställd.
Omfattning: Vid behov.
Arbetstid: Kväll/Dag/Helg.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Innan anställning behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
Sista ansökningsdag 2025-09-30
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Marielle Larsson, Verksamhetschef Marielle.larsson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Marielle Larsson marielle.larsson@frosunda.se Jobbnummer
9500668