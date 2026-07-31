Meningsfullt extrajobb inom hemtjänsten - du väljer när du jobbar
Aleva Sverige AB / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-07-31
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Vill du ha ett meningsfullt jobb där du kan påverka ditt schema själv?
Eller söker du ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annat arbete?
Då kan detta vara något för dig!
Vi på Aleva söker nu timvikarier till hemtjänsten. Arbetet ger dig stor frihet, du kan ta arbetspass när det passar dig. Med kontor på Mariedal, Backen, Nordmaling och Holmsund kan vi erbjuda dig stor flexibilitet och möjlighet att arbeta där det passar dig bäst.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Du är positiv, ansvarstagande och har ett varmt bemötande samt trivs med att ta eget ansvar och bygga relationer.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Svenska
B-körkort när du påbörjar din anställning.
Omfattning och start
Anställningen är en timanställning vilket innebär flexibilitet att ta arbetspass utifrån behov och överenskommelse.
Vi ser gärna att du minst kan jobba 6-7 pass/ månad
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg.
Inskolning och utbildning ges vid start.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi tillsätter tjänster i takt med att vi hittar rätt personer.
Vad du kan förvänta dig av oss
Små team med nära samarbete och närvarande teamledare
Personlig atmosfär, korta beslutsvägar och frihet under ansvar
Bra arbetstider – utan delade turer
Vad går jobbet ut på?
Dagarna är varierande med stor möjlighet att bidra till människors livskvalitet. Du stöttar, hjälper till med praktiska saker och ger service utifrån kundens behov och önskemål. Det absolut viktigaste är att du tycker om att bygga relationer och är bra med människor.
Vilken bakgrund behöver jag?
Du arbetar/har arbetat inom vård/omsorg och känner dig trygg i din roll. Vi arbetar kontinuerligt med kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte i våra team och du trivs med att vara ett föredöme för kollegor med mindre erfarenhet.
Varför just Aleva?
Grundarna Frida och Aron har lång erfarenhet från äldreomsorgen och startade företaget med en ambition om att göra saker bättre. Det märks bland annat genom ett decentraliserat ledarskap och ett ständigt fokus på vilka vi finns till för. Därför värmer det lite extra att vi fick 9 av 10 i stolthet över att arbeta hos Aleva och 9,5 av 10 på frågan om våra kunder skulle rekommendera oss till en vän.Om företaget
Aleva är ett växande företag med stora visioner. Vi vill skapa framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Företaget grundades 2013 och bedriver idag hemtjänst i Umeå tätort, Holmsund-Obbola, Vännäs samt Nordmaling och personlig assistans i hela Västerbotten. För att passa hos oss är det viktigaste att du är prestigelös, engagerad och har en genuin vilja att arbeta med människor. Hos oss råder en personlig atmosfär med korta beslutsvägar och möjlighet till stor frihet under ansvar. Vi är ett ambitiöst team med positiv atmosfär som arbetar tillsammans för att leverera omsorg i världsklass. För mer information gå in på www.alevaomsorg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Aleva Sverige AB
(org.nr 556917-3023), https://alevaomsorg.se
Björnvägen 17 (visa karta
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906 40 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleva omsorg Kontakt
Medarbetare
Vendela Holmgren vendela@alevaomsorg.se Jobbnummer
10017236