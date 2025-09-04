Meningsfullt arbete som personlig assistent - helgpass, start omgående!
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trosa Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trosa
2025-09-04
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Trosa
, Gnesta
, Nynäshamn
, Södertälje
, Nyköping
eller i hela Sverige
Är du varm, ansvarstagande och nyfiken på ett jobb där du verkligen gör skillnad?
Då kan du vara den vi söker!
OM UPPDRAGET
Du kommer att arbeta med en glad och aktiv kille som har omfattande funktionsnedsättning (CP och epilepsi).
Han behöver stöd i vardagen - allt från omvårdnad, sondmatning och förflyttningar till att fylla dagarna med glädje, äventyr och nya upplevelser.
Du arbetar alltid tillsammans med en kollega i dubbelassistans, vilket ger ett tryggt och sammansvetsat team.
VEM VI SÖKER
Vi tror att du är:
- Omtänksam, pålitlig och trygg i dig själv
- Positiv, engagerad och gillar att jobba nära människor
- Erfaren inom vård och omsorg (meriterande men inget krav)
Extra plus om du:
- Inte är allergisk mot katt (det finns katt i hemmet)
- Kan simma
- Klarar av både lugna stunder och att agera snabbt vid exempelvis krampanfall
- Är lyhörd och uppmärksam på icke-verbal kommunikation
- Kan hoppa in vid kort varsel vid sjukdom
Rökning under arbetstid är inte tillåten
Körkort är inget krav, men om du bor långt bort kan du behöva ha bil.
VAD ERBJUDER VI?
På VIVIDA Assistans AB värdesätter vi kvalitet och arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Vi erbjuder:
Meningsfullhet & utveckling - du blir en viktig person i någon annans liv
Stöd & utbildning - vi finns med dig hela vägen
Trygghet & bra villkor - kollektivavtal, friskvårdsbidrag, pension m.m.
Flexibilitet - arbete dag, kväll och helg
ARBETSTID OCH LÖN
- Arbetstider: Varierande mellan dagtid, kvällar samt helgarbete.
- Lön: Fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
ARBETSTID & TJÄNSTGÖRING
- - Extraarbete på helger - lördagar och söndagar kl. 16-22
- Möjlighet till fast schemarad
- Start: Omgående eller enligt överenskommelse
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2025-09-19.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.sehttps://www.youtube.com/channel/UC-iIgCvlt8r5VH5UcKmLD8whttps://www.instagram.com/vivida.se/https://www.facebook.com/vividaassistans/https://www.linkedin.com/company/vivida-assistans-ab?original_referer=https%3A%2F%2Fvivida.se%2Fhttps://www.tiktok.com/@vividaassistans Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JNSEPTJV - Gne". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265) Arbetsplats
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9491927