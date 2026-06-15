Meningsfullt arbete? Bli Stödassistent på någon av våra gruppbostäder!
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Vårdarjobb / Kungälv Visa alla vårdarjobb i Kungälv
2026-06-15
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning
Vill du vara en del i vårt team? Nu söker vi fler stödassistenter till våra gruppbostäder i Kungälvs kommun.
Som personal hos oss kommer du att ingå i en engagerad personalgrupp, du arbetar med att verkställa beslut inom LSS och du ger hyresgästerna stöd och omsorg i alla vardagliga situationer. Du utgår ifrån individens behov, vilja och önskningar och tar tillvara på de resurser och förmågor varje individ har.
I dessa tjänster kommer du arbeta dag, kväll och varannan helg, i vissa tjänster ingår även sovande jour.Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent på våra gruppboenden är det viktigt att kunna motivera individen till att genomföra aktiviteter, vilket blir en viktig del av uppdraget i ditt dagliga arbete. Den enskildes vardag med sysslor såsom omvårdnad, städ, tvätt, matlagning, handling, fritidsaktiviteter med mera är en självklar del i ditt arbete att hjälpa till med på ett motiverande och pedagogiskt sätt. Lågaffektivt bemötande är ett centralt begrepp i ditt uppdrag.
Du är mån om att arbeta strukturerat med tydliggörande pedagogik samt social dokumentation.
Det är angeläget att samverkan sker på ett professionellt sätt med olika yrkeskategorier samt nätverket runt den enskilde.Kvalifikationer
Arbetet ställer krav på att du har gott bemötande, god samarbetsförmåga, är öppen för förändringar, har ett reflekterande förhållningssätt och att du arbetar efter överenskomna mål.
Som person ska du vara tydlig i ditt kroppsspråk, ha förmåga att hantera arbetets fysiska krav samt vara lösningsorienterad.Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning från Barn & Fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning mot funktionshinder eller utbildad stödassistent.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Goda kunskaper i datoranvändning.
B-körkort, för vissa av tjänsterna behöver du även tillgång till bil för att kunna ta dig till och från arbetet.
Meriterande
Erfarenhet från arbete på gruppboende eller daglig verksamhet.
Stödpedagogsutbildning, pågående eller slutförd.
Erfarenhet och kunskap av att arbeta med tydliggörande pedagogik, utmanande beteende, alternativ kommunikation (AKK) till exempel tecken som stöd, bilder samt sociala berättelser.
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
Du skall kunna lämna minst två chefsreferenser ifrån dina senaste arbetsgivare. Har du tidigare haft en anställning i Kungälvs kommun kommer interna referenser att tas.
OBS! För denna tjänst genomförs registerkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Innan anställning kan erbjudas behöver du därför visa upp ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Utdraget får vara högst sex månader gammalt. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Jobbnummer
9962727