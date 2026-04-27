Mellanstadielärare till Igelsta grundskola, vikariat
2026-04-27
Igelsta grundskola kännetecknas av ett trivsamt och välkomnande arbetsklimat. Idag är vi är ca 500 elever från förskoleklass till årskurs 9, och ca 60 medarbetare, skolan växer i takt med att området runt oss expanderar. Vi har fina lokaler och, en härlig utemiljö och vi har nära till naturen. Vi bygger upp vår verksamhet och du får vara med och påverka hur undervisningen ska se ut på skolan. I rollen som lärare kommer du planera, utvärdera och utveckla din undervisning med dina kollegor i arbetslaget som stöd. Skolan har ett tydligt ledarskap och engagerade lärare där kunskap och lusten att lära alltid är i centrum. Vi har väl fungerande arbetslag och vi arbetar för att alla lärare ska uppleva arbetsglädje. Ett aktivt elevhälsoteam finns på skolan och det inkluderar EHT-samordnare. kurator, skolsköterska, syv, speciallärare, biträdande rektorer samt rektor.
Våra klassrum är inbjudande och kreativa lärmiljöer. Slöjd- bild-och musiksalar och ett fantastiskt bibliotek lockar till nyfikenhet, läslust och kreativitet. Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande lärare till mellanstadiet, för undervisning i årskurs 4. Ni tillhör arbetslaget 4-6 och är mentor i en av våra fyror. Ert arbetslag träffar ni dagligen och ni har gemensamma möten tillsammans varje vecka.. Ni blir en nyckelperson för våra glada och nyfikna elever på mellanstadiet som vill, kan och ska få lyckas. Start 10 augusti och vik hela läsåret fram till 17 juni 2027
Vem är du?
Du är en tydlig ledare som har förmågan att skapa studiero i klassrummet och en anpassad lärmiljö för alla. Du är behörig mellanstadielärare och behörig i flera ämnen. Dina personliga egenskaper
- Du bör vara undervisningsskicklig och ha en förmåga att skapa goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Krav:
- Vi söker dig som är legitimerad mellanstadielärare
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:
javascript:void(0)
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Kontakt
Lotta Renberg lotta.renberg@skolasodertalje.se
