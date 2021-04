Mellanstadielärare till Bruksskolan alt. Ma/NO 4-9 - Höganäs kommun, Bruksskolan - Grundskolelärarjobb i Höganäs

Höganäs kommun, Bruksskolan / Grundskolelärarjobb / Höganäs2021-04-11Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa kommuner och våra förväntningar på oss själva är höga. Vi har invånaren och service i fokus och tillsammans åstadkommer vi goda resultat. Nyckeln till framgång är att ha medarbetare som brinner för sitt jobb, så det förväntar vi oss att du också gör!Våra interna ledord är kommunikation och koncerntanke. Vi tror att ett öppet kommunikationsklimat ger effekt på vår kommun, våra invånare, våra företagare, våra föreningar och våra besökare. Höganäs blir då - väl värt att investera i.Har du redan nu tankar om hur Höganäs kan bli en av Sveriges bästa kommuner? Då kanske du är den vi söker!Du vet, precis som vi, att lärandet är en livslång process som startar i tidig ålder. För att hjälpa hela barnet hela vägen, från förskoleålder till gymnasiet, arbetar utbildningsförvaltningen med att ge barnen tro på den framtid som kommer. Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och våra förväntningar på oss själva är höga. Så, ligger pedagogik, barn och ungdomar dig varmt om hjärtat? Och, har du redan nu tankar om hur du kan arbeta för att göra Höganäs utbildningsverksamhet ännu bättre? Då är det här du ska vara!Bruksskolan är en F-9 skola belägen i centrala Höganäs med närhet till hav och natur. Skolan präglas av värme och omtanke om både elever och kollegor genom delaktighet och en känsla av samhörighet. Motivation, Relation och Kunskap är ledorden i vårt utvecklingsarbete och genomsyrar det dagliga arbetet med våra elever för en hög måluppfyllelse.2021-04-11Vi söker nu en mellanstadielärare med bred behörighet alternativt 4-9 lärare Ma/NO. Du kommer att ingå i ett välfungerande team med specialpedagoger och resurspedagoger från årskurs 4-9. I ett nära samarbete med skolans pedagoger där allas kompetenser tas tillvara skapas bästa förutsättningar för eleverna att nå målen.Vi söker dig somär utbildad lärarehar ett stort engagemang för elever och skolutvecklingär en lagspelareär välförankrad i styrdokumentenbygger din undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhetÖVRIGT"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma/Offentliga Jobb via hjälpformuläret, se info på Offentliga Jobb - alternativt ring 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. 75-100% Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2021-2022 med tillträde den 10 augusti., upphör: 2022-06-20 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Höganäs kommun, Bruksskolan5683600