Mellanstadielärare med bred kompetens till Gustavslundsskolan
2025-09-12
Är du vår nya superkraft? Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
På Gustavslundsskolan vill vi att du ska längta till något varje dag. Därför är våra medarbetares uppgift att inspirera våra elever till nyfikenhet, kreativitet och kunskap så att eleverna kan utvecklas och nå så långt de kan och vill hos oss. Gustavslundsskolan är en F-9 skola med dryga 500 fantastiska elever och 60 glada anställda. Skolans ledord är RIKA: Relation, Innovation, Kommunikation och Annorlunda. Dessa ord arbetar vi med varje dag. Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker drivna medarbetare som gör annorlunda, har stora hjärtan och vill vara särskilt betydelsefulla för våra elever - framtidens medarbetare. Vi söker en ämneslärare i ämnena SV/Ma/Eng/So i årskurs 4-6. Du kommer ha mentorsansvar och ansvar för den pedagogiska planeringen samt genomförandet och utvärderingen av undervisningen. För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du använder digitala verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Din kunskap främjar kreativa och inkluderande lärmiljöer. På Gustavslundsskolan hjälps vi åt över gränserna, tillsammans är ett starkt ord för oss.
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska, matematik, engelska och so-ämnena för årskurs 4-6. Vi ser gärna att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete, inklusive pedagogisk dokumentation. Vi ser gärna att du kan leda elevers lärande och på ett effektfullt och kvalitativt sätt skapa de bästa förutsättningar för lärande. Din viktigaste uppgift är att inspirera till nyfikenhet, kreativitet och kunskap. Genom att anpassa din undervisning till elevernas olikheter tar du vara på elevernas drivkraft i lärandet, ser varje barns lärpotential och gör undervisningen både individuell och kreativ.
För dig är modern teknik ett självklart val i din roll som pedagog och du använder digitala verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Din kunskap främjar kreativa och inkluderande lärmiljöer där vetenskaplig grund finns bakom våra beslut.
På Gustavslundsskolan hjälps vi åt över gränserna, tillsammans är ett starkt ord för oss. Vi vill att du arbetar relationsskapande och ser att ditt arbete tillsammans med andra gör skillnad för varje individ och möjliggör plats för förändring. Vi tror på kollegialt lärande som ett av de bästa sätten att utveckla skolan. Vi söker dig som tror på det samma. Du delar med dig av din erfarenhet så att vi tillsammans kan sprida framgång och lärdomar mellan varandra och mellan våra olika verksamheter i Helsingborgs stads skolor. Vi förväntar oss att du utmanar och provar nytt när du har en idé som du tycker verkar bättre. Tillsammans övar vi på att våga ännu mer.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 250930
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1-2
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
