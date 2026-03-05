Mellanstadielärare med bred behörighet till Vällsjöskolan
2026-03-05
Din arbetsplats
Vällsjöskolan söker en engagerad och erfaren lärare till vårt mellanstadie. Vi är en liten skola med cirka 200 elever där trygghet, kompetens och samarbete står i fokus.
Vällsjöskolan ligger vid Vällsjön i en vacker naturmiljö. Skolan består av två byggnader med en skolgård som inbjuder till många aktiviteter. Vi har ungefär 200 elever fördelade på en klass per årskurs från F-6, vilket skapar en personlig och trygg miljö.
Vi har två fritidsavdelningar och en fritidsklubb. Våra pedagoger är erfarna och långvariga, vilket ger oss högt ställd kompetens. Vi arbetar i arbetslag med behöriga lärare och fritidslärare som tillsammans ansvarar för elevernas hela skoldag.
Från höstterminen 2026 inrättar vi en SU-grupp där elever i behov av särskilt stöd erbjuds undervisning i ett mindre sammanhang för att ge bättre förutsättningar för lärande och trygghet.
Ditt uppdrag
Vi söker en engagerad mellanstadielärare med bred behörighet. Som lärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning för årskurserna 4-6 med fokus på elevens kunskapsutveckling och välmående. Eftersom skolan är enparallelig kommer du beroende på behörighet att arbeta i flera årskurser på mellanstadiet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning för årskurs 4-6.
• Skapa en inkluderande och inspirerande lärmiljö som främjar nyfikenhet och lärande.
• Använda varierade arbetssätt och digitala verktyg för att möta elevers olika behov.
• Samarbeta aktivt i arbetslag samt med kollegor, fritidspersonal och vårdnadshavare.
• Delta i skolans pedagogiska utvecklingsarbete och bidra till kvalitetsförbättringar.
• Vara rastvärd och bidra till trygga och meningsfulla raster.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation och bred behörighet för mellanstadiet.
• Har lång erfarenhet av undervisning och god förmåga att bygga relationer med elever.
• Är flexibel och lösningsorienterad.
• Trivs med samarbete och delaktighet i arbetslag.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
• En trygg, liten skola med stark gemenskap och engagerade kollegor.
• Möjlighet att påverka undervisning och skolutveckling i nära samverkan med erfarna pedagoger.
• En stimulerande arbetsmiljö i naturnära omgivningar vid Vällsjön.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
