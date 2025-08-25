Mellanstadielärare matematik, NO och teknik till Johannesbäcksskolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2025-08-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Vill du arbeta tillsammans med kunniga och stöttande kollegor i nyrenoverade lokaler? Vill du arbeta utifrån skolans motto: "Jag är bra, tillsammans är vi bättre!" Då kanske du är den grundskollärare vi söker!
Johannesbäcksskolan är en stabil skola i området Årsta/Salabacke med drygt 380 elever och cirka 50 medarbetare.
Läs mer om Johannesbäcksskolan här (https://johannesbacksskolan.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i ämnena matematik, NO och teknik. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument.
På Johannesbäcksskolan är det viktigt att du vill vara del i ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
Din tjänst innebär mentorsskap i årskurs 5 där du ska ha ett tätt samarbete med din parallellmentor som undervisar i svenska och SO. Du kommer vara del av mellanstadiets arbetslag och delta i vår satsning då vi fortsätter att höja våra medarbetares kompetens inom NPF.Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation för de årskurser och ämnen som avses. Arbetet kräver att du har god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i engelska årskurs 4-6. Har du erfarenhet av att arbeta med Cirkelmodellen ser vi detta som en fördel. Har du erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt samt it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete ses det som meriterande.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter och du uppnår resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och du skapar kontakter och underhåller relationer. Jobbet passar dig som har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar samt anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Trudel Berggren, biträdande rektor, 018-727 49 84.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2025-03507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Trudel Berggren trudel.berggren@uppsala.se 018-727 49 84 Jobbnummer
9475193