Mellanstadielärare i Sv och SO till Bårslövs skola - Helsingborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Helsingborg2021-07-07Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. https://skoljobb.helsingborg.se/Om arbetsplatsenBårslövs skola är en F-6 skola med cirka 270 elever som ligger mitt i Bårslöv med nära till naturen och med bara två minuters bilväg från E6/E20. På Bårslövs skola förväntas du att tillsammans med kollegor och elever arbeta efter våra ledord "Med glädje, trygghet och motivation lyckas alla elever bli sitt bästa jag". Med varierade arbetsmetoder, sätter vi eleven i centrum för att skapa bästa möjliga lärande. Förändring är normen. Med bra relationer, sköna lärmiljöer inne och ute, rastaktiviteter för alla elever, utrustning för varierande behov och digitala verktyg för varje elev gör vi på Bårslövs skola tillsammans allt för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas.2021-07-07Inför höstterminen 2021 söker vi en grundskollärare med inriktning mot åk 4-6 med inriktning mot NO, matematik och svenska. Du ansvarar för undervisning utifrån din behörighet och skolans behov.Du inspirerar och motiverar eleverna i lärandet och skapar möjligheter för dem att nå högre måluppfyllelse. Genom din kreativitet, engagemang för eleverna och lustfyllda arbetssätt bidrar du till att eleverna får en bra grundutbildning genom att träna dem i förmågor, ämneskunskaper samt i sociala relationer. Du hjälper dem att skapa bra målbilder för framtiden genom att relatera din undervisning till arbetslivet.På Bårslövs skola ser vi lärande som en grupprocess där eleverna är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Hos oss får du stöd i arbetet genom att du arbetar i team tillsammans med kollegor i samma årskull, men också i arbetslag för åk 4-6.Till din hjälp i arbetet finns också ett komplett elevhälsoteam med alla professioner representerade.Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med undervisningsbehörighet i matematik, NO och svenska.Du har ett stort hjärta, är bra på att skapa relationer samt är nyfiken på eleverna och deras lärande. Din elevsyn är inkluderande och du har förmåga att se hur den enskilde elevens behov liksom gruppens bäst ska tillgodoses. Du är en tydlig ledare för gruppen med ett gott personligt ledarskap som ser vad som behöver göras både i tillfället men också på längre sikt, och som inspirerar både elever och dina arbetskamrater i vårt gemensamma lärande.Du som söker dig till oss är en lösningsfokuserad, prestigelös, nytänkande lagspelare som delar med dig av dina kunskaper. Du är digitalt kompetent och använder de lärverktyg som bäst behövs utifrån olika arbetsområden, elevernas behov och olika lärsituationer.Hos oss möter du ett tillitsbaserat ledarskap där vi har stort förtroende för dig som medarbetare och vill att du är med och utvecklar verksamheten utifrån din roll och dina kompetenser. När vi alla delar med oss och bidrar blir vi också bäst!Stämmer detta in på dig så är du varmt välkommen till Bårslövs skola. Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan.Övrig informationSista dag att ansöka är 210723Anställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: HeltidTillträdesdatum: 210809Varaktighet: TillsvidareAntal tjänster: 1I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-23Helsingborgs kommun5852703