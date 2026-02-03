Mellanstadielärare i NO och teknik till Vikbolandsskolan
Vill du arbeta i en unik skolmiljö på landsbygden, där du möter stark gemenskap och skolutveckling? Vi söker lärare till mellanstadiet som tillsammans med kollegor bygger trygga relationer och utvecklar en inspirerande och kvalitativ lärmiljö på kommunens enda F-9-skola.
Vilka är vi?
Vikbolandsskolan ligger i ett naturskönt område på Vikbolandet, en landsbygdsmiljö med stark lokal förankring. Vikbolandsskolan är en central del av bygden och erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 9, med tillhörande fritidshem. På skolan är vi ungefär 55 anställda.
Skolan befinner sig i en utvecklingsfas, där vi ser det som avgörande att ledningen och kollegiet arbetar tillsammans för att skapa långsiktig kvalitet och hög måluppfyllelse. Som lärare på mellanstadiet blir du en viktig del av detta arbete, där vi gemensamt bygger strukturer och utvecklar en trygg, inkluderande och meningsfull undervisning för våra elever.
Dina arbetsuppgifter:
Vi söker en mentor/lärare till åk 6 inom NO och teknik då en av våra lärare ska vara föräldraledig. Du kommer att arbeta nära kollegor i ett relationellt sammanhang där trygghet, delaktighet och lärande står i fokus.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån våra styrdokument.
Du ingår i arbetslag och ämneslag, samarbetar med vårdnadshavare och bidrar till det kollegiala lärandet på skolan. Du deltar aktivt i arbetet med att bygga upp och utveckla skolan tillsammans med kollegor och rektor.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare och har behörighet i NO och teknik för mellanstadiet samt vana att undervisa i helklass. Du får gärna ha erfarenhet av pedagogiskt arbete, och av arbete med lågaffektivt bemötande.
Du har en förmåga att skapa goda relationer och undervisning som möter elevers olika behov. Du har god kunskap i svenska både skriftligt och muntligt.
Du är en trygg och engagerad lärare med bred pedagogisk kompetens och ett relationellt förhållningssätt. Du trivs med att arbeta nära elever i olika åldrar och ser värdet i att skapa struktur, delaktighet och trygghet - både i klassrummet och i det kollegiala samarbetet.
Du kommunicerar tydligt och tryggt i tal, anpassar ditt språk efter mottagare och säkerställer att elever och vårdnadshavare har förstått. Du bidrar aktivt till att utveckla kollegor genom kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och ett coachande förhållningssätt.
Som person har du lätt för samarbete, där du delar med dig av din kunskap och information. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi bygger långsiktiga och hållbara strukturer tillsammans.
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma en positiv och inspirerande skolmiljö för både elever och personal, i nära samarbete med engagerade kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: 15 mars till och med 15 juni
Tillträdesdatum: 15 mars
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 12 februari
Kontakt: Frida Dahlström, rektor, frida.dahlstrom@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
