Mellanstadielärare åk 4-6 på Margretelundsskolan
2026-02-16
I Österåker arbetar vi mot att bli länets bästa skolkommun. I arbetet mot den målbilden har vi tre ledord: kunskap, professionalism och trygghet. Kunskap innebär att fler elever ska nå målet och nå bättre skolresultat. Professionalism innebär att vi ska ha kunnig personal som också kan växa och utvecklas i sina roller. Trygghet innebär att personal och elever ska få arbetsro, uppleva skolmiljöerna som trygga och vara delaktiga i beslut som påverkar deras vardag.Ditt nya jobb
Margretelundsskolan är en F-6 skola med cirka 720 elever, varav cirka 630 i fritidshemmet. Här arbetar ett glatt och härligt gäng kompetenta pedagoger. I vår öppna, varma och tillåtande atmosfär arbetar vi för att varje elev ska ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Vi utvecklar ständigt vår pedagogik för att den på bästa sätt ska passa våra elever.
Skolan har en väl fungerande elevhälsa som arbetar aktivt och nära personalen. Vårt trygghetsteam är en naturlig del av verksamheten för både elever och personal. Vi har även ett bemannat skolbibliotek där struktur, ordning och reda råder i en fin balans med kreativitet och lust.
Margretelundsskolan är en inspirerande skola där det finns goda möjligheter att tillsammans med kollegor vara en del av skolans framtida utveckling! Besök gärna vår webbplats osteraker.se/margretelundsskolan. Vi på Margretelundsskolan erbjuder en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där varje individ uppmuntras att växa och blomstra. Om du delar vår passion för utbildning och vill vara en del av vårt team, ser vi fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-16Profil
Vi på Margretelundsskolan letar efter en engagerad och kvalificerad lärare för mellanstadiet som brinner för att skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö. Som en viktig del av vårt positiva team kommer du att ha möjlighet att utforma och genomföra lektioner som främjar både elevernas kunskaper och personlig utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att inkludera:
• Planering och genomförande av varierad och differentierad undervisning för att möta behoven hos elever med olika inlärningsstilar och förmågor.
• Skapande av en trygg och stödjande klassrumsmiljö där eleverna känner sig sedda, hörda och respekterade.
• Aktivt främjande av positiva relationer och samarbete mellan elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Kontinuerlig utvärdering, bedömning och anpassning av undervisningsmetoder för att säkerställa elevernas framsteg och välbefinnande.
Vi söker dig som är en behörig lärare med en passion för att inspirera och motivera elever. Du bör ha följande kvalifikationer och egenskaper:
• Lärarlegitimation för mellanstadiet med behörighet i svenska, SO och matematik.
• Erfarenhet av att arbeta med differentierad undervisning och anpassning av lärande för att möta individuella behov.
• Stark förmåga att skapa och underhålla positiva relationer med elever, kollegor och föräldrar.
• Kreativitet, flexibilitet och en vilja att fortsätta utvecklas som pedagog.
Anställningens omfattning
100%
Anställningsform
Tillsvidare Tillträde
2026-08-10
Sista ansökningsdag
2026-03-06
Registrera din ansökan via knappen "Ansök".
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning

Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Österåkers kommun
Biträdande rektor
