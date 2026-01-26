Meld je aan voor de wervingsbijeenkomst in Töcksfors!
Ben je nieuw in Värmland? Ben je geïnteresseerd in een baan in de buurt van Töcksfors, Årjäng of Koppom? Dan nodigen we je van harte uit voor onze kennismakingsbijeenkomst op 3 februari in Turistgården in Töcksfors. Het adres is Elgerudsvägen 1. Aanmelden is verplicht.
We zijn benieuwd naar je carrièreambities en vertellen je graag meer over ons bedrijf en de verschillende vacatures die we aanbieden. We kijken ernaar uit je te ontmoeten! Linda & Hanna
Om Industrisupport
IndustriSupport is een recruitmentbureau met meer dan 25 jaar ervaring in het succesvol verbinden van bedrijven met gekwalificeerde werknemers. Wij bieden jou de kans om de Zweedse arbeidsmarkt te betreden.
Meld jezelf en je vrienden aan; we zien je graag op 3 februari van 10:00 tot 12:00 uur.
