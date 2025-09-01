Melanders söker en fiskhandlare till Täby Centrum
Simplified Recruitment Sweden AB / Kockjobb / Täby Visa alla kockjobb i Täby
2025-09-01
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplified Recruitment Sweden AB i Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Solna
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Inledning
Är du redo för en spännande karriär där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter att växa? Vill du vara en del av ett team som inte bara säljer fisk, utan också delar med sig av sin passion för havets läckerheter? Då är Melanders i Täby Centrum platsen för dig!Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Ända sedan den första Melanders-butiken öppnade 1961 i Östermalms Saluhall har den främsta drivkraft varit att erbjuda de absolut finaste råvaror naturen kan uppbringa. Deras långvariga kärleksrelation till råvaror av yppersta kvalitet - oavsett om det handlar om kött, fisk, ostar eller frukt och grönt - genomsyrar förstås även koncernens restaurangkoncept.Melanders olika restauranger skiljer sig åt sinsemellan, men grundprincipen är alltid densamma: bra kockar och bra råvaror.I gruppen ingår Wärdshuset Ulla Winbladh, Konstnärsbaren, Wedholms Fisk, Southside Pub, Ångbåtsbryggan, Sjöpaviljongen, Tysta Mari, ART Bakery, Stockholm Fisk och alla Melanders butiker och restauranger.
Denna rekrytering avser Melanders Saluhall till Täby Centrum i Stockholm.
Om Melanders Täby Centrum
Flaggskeppet i Täby centrum är den största satsningen hittills i Melanders gastronomiska historia. Vid entrén till södra utbyggnaden, på 1100 kvadratmeter, kan du handla något gott med dig hem från vår fisk-& skaldjursbutik, äta en god lunch på Dagens Husman eller varför inte ta en kaffe i lugn och ro på Art Bakery. Lite längre in i lokalen hittar du Melanders Brasserie där du kan avnjuta en härlig lunch eller middag från vår a la carté meny, eller varför inte ta något gott att dricka i vår bar.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsdagar handlar främst om att förbereda och hantera färska fisk- och skaldjursprodukter enligt Melanders höga standarder.Du använder din expertis till att tillhandahålla produktkunskap och ge rekommendationer till kunder baserat på deras preferenser och behov.Självklart säkerställer du att fiskdisken är prydligt organiserad och attraktivt presenterad under hela arbetsdagen.
Arbetet handlar även om att hantera beställningar och förse kunder med förstklassig service och rådgivning.
I linje med vår höga kvalité är det också viktigt att du i denna roll bidrar till att upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö enligt gällande hygienstandarder.
Vi söker dig som
Vi söker dig som delar vår vision om att arbeta hållbart med skandinaviska råvaror och ett traditionellt svenskt mathantverk. För att lyckas i rollen som fiskhandlare tror vi att du har arbetat som kock eller i en färkvarudisk. Vidare ser vi att du besitter en god kommunikationsförmåga och har en naturlig fallenhet för att alltid erbjuda bästa möjliga kundupplevelse.
Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med färsk fisk och skaldjur eller har goda kunskaper i att rådgöra och tipsa om mat och råvaror är det starkt meriterande!
Flytande svenska och engelska tal är ett krav för tjänsten.Övrig information
Stad: Täby, Stockholm
Omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Kontaktperson för rekryteringen: Ellen Lektorp, ellen.lektorp@simplifiedco.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplified Recruitment Sweden AB
(org.nr 559239-8142), https://melanders.se/ Arbetsplats
Melanders Täby Centrum Kontakt
Josefine Nelander josefine.nelander@simplifiedco.se Jobbnummer
9484434