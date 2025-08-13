Mekonomen Bilverkstad söker fordonsmekaniker med minst 5års erfarenhet
Handen Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Haninge Visa alla maskinreparatörsjobb i Haninge
2025-08-13
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Handen Bilservice AB i Haninge
Handen Bilservice är ett familjeföretag som etablerades i Haninge 2008
Vi är en verkstad som ingår i Mekonomen kedjan
Vi är i nuläget 9 st anställda.
Vi behöver förstärkning på vår verkstad i Haninge .
Hos oss arbetar du framför allt med blandade bilmärke .
Vi söker dig som har arbetat med service, reparation och felsökning.
El kunskap är ett plus då vi arbetar även med både hybrid och plug-in bilar
Vi som arbetar här vill välkomna dig till:
Ett härligt gäng i blandade åldrar som trivs och har kul tillsammans på jobbet
Ett gott och rättvist arbetsklimat
En omväxlande bransch med mycket ny teknik.
Dina erfarenheter och kvalifikationer:
Arbetslivserfarenhet som fordonsmekaniker minst 5år
Kunskaper i felsökning
Datorvana
B-körkort
Behärskar det svenska språket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@handenbilservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Handen Bilservice AB
(org.nr 556729-0662)
136 44 HANDEN Körkort
