Mekonomen Bilverkstad Malmö Moränen söker duktiga bilmekaniker omgående!

ZOR Sweden Automotive AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö
Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ZOR Sweden Automotive AB i Malmö

Publiceringsdatum
2026-04-28

Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta med:
Service och reparation av personbilar och transportbilar
Felsökning med modern diagnosutrustning
Både mekaniska och elektroniska arbeten
Arbete enligt Mekonomens kvalitets- och säkerhetskrav

Vi arbetar med alla bilmärken, inklusive el- och hybridbilar, och har modern utrustning och systemstöd.
Vi söker dig som:
Har utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker
Är självgående, noggrann och ansvarstagande
Har god problemlösningsförmåga
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (krav)
Har erfarenhet av diagnostik (meriterande)

Vi erbjuder:
Omgående start
6 månaders provanställning
Trygg anställning i en väletablerad Mekonomen-verkstad
Moderna verktyg och diagnostiksystem
Utvecklingsmöjligheter och utbildning
Trevlig arbetsmiljö med kunniga kollegor

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: moranen@mekonomenbilverkstad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ZOR Sweden Automotive AB (org.nr 559224-7265)
Borrgatan 1 (visa karta)
211 24  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9879906

Prenumerera på jobb från ZOR Sweden Automotive AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ZOR Sweden Automotive AB: