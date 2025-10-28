Mekdriftsättare till Testriggen hos Siemens Energy
2025-10-28
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Vi på Skill söker nu en mekdriftsättare för uppdrag hos Siemens på deras Testrigg. Här får du möjlighet att arbeta praktiskt med driftsättning och testkörning av gasturbiner i en avancerad testmiljö, tillsammans med ett erfaret team. Om uppdraget:
Som mekdriftsättare kommer du att:
Montera gasturbin corer i testcellen (ca 3 dagar)
Delta i kördagar med LNG-ronder, läcksökning och felsökning (ca 3 dagar)
Demontera coren efter avslutad körning (1 dag)
Du ansvarar även för dokumentation i form av checklistor och rapporter samt för att tidplaner följs. Arbetet sker i nära samarbete med testteamet hos Siemens Profil
Vi söker dig som:
Har praktisk erfarenhet av driftsättning eller underhåll av större maskiner, gärna turbiner
Är lösningsorienterad och gillar problemlösning
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Trivs med praktiskt arbete och samarbete i team
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Ida Gjärdman, ida.gjardman@skill.se
eller ring Telefonnummer: 011- 19 94 70. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
Ida Gjärdman ida.gjardman@skill.se Jobbnummer
9577480