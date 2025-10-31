Mekaniska montörer till attraktiv arbetsplats!
Är du sugen på nya utmaningar? Vill du vara med på en långsiktig resa inom ett världsledande företag inom livsmedelsindustrin?
Vi på Ikett Personalpartner söker just nu efter duktiga mekaniska montörer till en av våra kunder i Lund.
Arbetsuppgifterna innebär mekanisk montering av företagets produkter och lösningar. Du monterar system bestående av bland annat rör, ventiler, hydraulik, pumpar och mätinstrument utifrån ritningar, främst i rostfritt material, där noggrannhet, precision och kvalitet är viktigt för att säkerställa hög standard.
I rollen ingår även provtryckning samt demontering. Du som söker ska ha erfarenhet av ritningsläsning samt någon form av förkunskap inom hydraulik, pneumatik och el.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Goda lönenivåer!ProfilKvalifikationer
• Erfarenhet av mekanisk montering
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Erfarenhet av att arbeta med hydraulik, pneumatik och el
• Truckkort och travers
• B-körkort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
