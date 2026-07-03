Mekanisk montör till spännande industriprojekt i norra Stockholm!
WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-07-03
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Är du en erfaren mekanisk montör som gillar ordning, struktur och teknik?
Vi söker nu en konsult till ett spännande industriprojekt i norra Stockholm där du får arbeta nära produktionen med att skapa och förbättra tillverkningsinstruktioner för mekanisk montering. Här får du använda din praktiska erfarenhet från industrin och vara med och göra arbetet tydligare, smartare och mer effektivt för operatörerna i produktionen.
Det här jobbet passar dig som har arbetat praktiskt med montering och vill ta nästa steg i en roll där din erfarenhet verkligen gör skillnad.
Heltid, dagtid (mån–fre)
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Det här får du
Arbeta nära produktionen och påverka arbetssätt och kvalitet
Skapa tydliga digitala tillverkningsinstruktioner för operatörer
Kombinera praktiskt industrikunnande med dokumentation och teknik
Variera mellan produktion, dokumentation och samarbete med olika funktioner
Bra villkor: kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag och personlig kontakt via WeStaff SwedenPubliceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Studera och dokumentera monteringsmoment ute i produktionen
Ta fram och uppdatera tillverkningsinstruktioner med bilder och beskrivningar
Arbeta i digitala instruktion- och produktionssystem
Säkerställa att instruktioner är tydliga, korrekta och enkla att följa
Samarbeta med montörer och produktion för att förbättra arbetsmetoder
Läsa och förstå ritningar och monteringsunderlag
Vem passar i rollen?
Du är praktiskt lagd, strukturerad och har god förståelse för mekanisk montering och industriproduktion. Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet som mekanisk montör inom industri eller tillverkning
Erfarenhet från exempelvis Volvo, Scania eller liknande verksamhet är meriterande
God vana av ritningsläsning och monteringsarbete
Förståelse för verktyg, komponenter och arbetsflöden i produktion
God datorvana och förmåga att dokumentera tydligt
Mycket god svenska i tal och skrift
Erfarenhet av CAD eller arbete mot 3D-/ritningsunderlag är meriterande men inget kravSå ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker i vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8018912-2085951". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
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114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
9992387