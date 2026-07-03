Mekanisk montör till spännande industriprojekt i norra Stockholm!

WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm
2026-07-03


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Är du en erfaren mekanisk montör som gillar ordning, struktur och teknik?
Vi söker nu en konsult till ett spännande industriprojekt i norra Stockholm där du får arbeta nära produktionen med att skapa och förbättra tillverkningsinstruktioner för mekanisk montering. Här får du använda din praktiska erfarenhet från industrin och vara med och göra arbetet tydligare, smartare och mer effektivt för operatörerna i produktionen.
Det här jobbet passar dig som har arbetat praktiskt med montering och vill ta nästa steg i en roll där din erfarenhet verkligen gör skillnad.
Heltid, dagtid (mån–fre)
Start: Omgående, enligt överenskommelse

Det här får du

Arbeta nära produktionen och påverka arbetssätt och kvalitet

Skapa tydliga digitala tillverkningsinstruktioner för operatörer

Kombinera praktiskt industrikunnande med dokumentation och teknik

Variera mellan produktion, dokumentation och samarbete med olika funktioner

Bra villkor: kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag och personlig kontakt via WeStaff Sweden

Publiceringsdatum
2026-07-03

Dina arbetsuppgifter
Studera och dokumentera monteringsmoment ute i produktionen

Ta fram och uppdatera tillverkningsinstruktioner med bilder och beskrivningar

Arbeta i digitala instruktion- och produktionssystem

Säkerställa att instruktioner är tydliga, korrekta och enkla att följa

Samarbeta med montörer och produktion för att förbättra arbetsmetoder

Läsa och förstå ritningar och monteringsunderlag

Vem passar i rollen?
Du är praktiskt lagd, strukturerad och har god förståelse för mekanisk montering och industriproduktion. Vi tror att du har:

Flera års erfarenhet som mekanisk montör inom industri eller tillverkning

Erfarenhet från exempelvis Volvo, Scania eller liknande verksamhet är meriterande

God vana av ritningsläsning och monteringsarbete

Förståelse för verktyg, komponenter och arbetsflöden i produktion

God datorvana och förmåga att dokumentera tydligt

Mycket god svenska i tal och skrift

Erfarenhet av CAD eller arbete mot 3D-/ritningsunderlag är meriterande men inget krav

Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker i vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8018912-2085951".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9992387

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