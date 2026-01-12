Mekanisk montör till kommande uppdrag hos vår kund i Laxå!
Just nu söker vi en mekanisk montör till kommande uppdrag hos en av våra kunder i Laxå! Eftersom företaget ständigt utvecklas och använder sig av ny teknik är ett genuint teknikintresse viktigt för att du ska trivas i rollen. Varje anläggning har sina unika förutsättningar, vilket innebär att varje nytt projekt ger möjligheten att lära sig något nytt och utvecklas i yrkesrollen!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som mekanikmontör bygger du delmontage och hela svetsanläggningar utefter ritning. Det kan röra sig om allt från komponenter och modultillverkning till slutmontering av stora svetsanläggningar.
Se exempel https://www.youtube.com/watch?v=R6XIdCygheE
Material hanteras även med truck och lyfts med travers vilket innebär att detta är ett krav, men med rätt person, kan vi bygga på den kunskapen med truck och traversutbildning.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående och kan arbeta effektivt i en teammiljö. Du bör också ha en stark arbetsmoral och vara villig att ta ansvar för att slutföra dina uppgifter inom angiven tidsram.
För att klara av arbetsuppgifterna ser vi att du professionellt eller privat arbetat med mekanisk montering. Alternativt med reparationer på fordon eller maskiner inom produktion.
Ett genuint teknikintresse en viktig egenskap för att du ska trivas i rollen. Ingen anläggning är den andra lik så varje nytt projekt blir en ny lärdom.
Krav för tjänsten
• Någon form av teknisk utbildning riktat mot industrimontering, tyngre fordon eller motsvarande arbetserfarenhet.
• Kunnig i ritningsläsning av mekaniska montage
• Traverskort
• Truckkort
Meriterande för tjänsten
• Fallskyddsutbildning
• Sax- bomlifts utbildning
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
