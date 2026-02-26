Mekanisk montör sökes till högteknologiskt företag
A-Talent Tech Management Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Täby Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Täby
2026-02-26
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Talent Tech Management Sweden AB i Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker mekaniska montörer till ett högteknologiskt bolag i Täby som vill arbeta med avancerade produkter i en modern produktionsmiljö. Arbetet präglas av höga kvalitetskrav, snäva toleranser och stor noggrannhet, där varje detalj är viktig.
Du arbetar med mekanisk montering av komplexa system och komponenter, ofta utifrån mekaniska ritningar och tydliga arbetsinstruktioner. Rollen kräver både teknisk förståelse och ett metodiskt arbetssätt.
Arbetsuppgifterna kan bland annat inkludera:
Mekanisk montering och finmekanik
Arbete utifrån mekaniska ritningar
Justering, passning och kvalitetskontroller
Felsökning och problemlösning i montage
Samarbete med närliggande funktioner
Du blir en del av en tekniskt avancerad verksamhet med rena och välorganiserade lokaler där kvalitet och precision står i centrum.
Tjänsten är på heltid med arbetstid dagtid. Uppdraget startar omgående och är ettlångsiktigt konsultuppdrag via A-Talent Tech, med placering i Täby, Stockholm.
Som konsult omfattas du av kollektivavtalade villkor med bland annat tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-02-26Profil
Vi söker dig som trivs i en teknisk och precisionsstyrd miljö och som har en naturlig känsla för mekanik och detaljer.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av mekaniskt eller tekniskt arbete, gärna montering
God vana av att läsa och arbeta utifrån mekaniska ritningar
Ett noggrant och strukturerat arbetssätt
Teknisk förståelse och praktisk handlag
Meriterande men inget krav:
Verkstadsteknisk, mekanisk eller fordonsrelaterad utbildning
Erfarenhet av finmekanik eller precisionsmontering
Erfarenhet från tillverkande industri
Eftersom dokumentation och instruktioner förekommer på både svenska och engelska behöver du behärska båda språken.
Personliga egenskaper vi värdesätter högt:
Noggrann och tålmodig
Kvalitetsmedveten och ansvarstagande
Teknikintresserad och lösningsorienterad
Trivs med strukturerat och metodiskt arbete
Har du ett tekniskt intresse på fritiden ser vi det som mycket positivt.
Om A-Talent Tech A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant? Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
(org.nr 556681-7143), https://www.atalenttech.se/ Arbetsplats
A-Talent Tech AB Jobbnummer
9765128