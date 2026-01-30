Mekanisk montör - eget ansvar, dagtid & långsiktigt jobb (Upplands Väsby)
2026-01-30
Vill du jobba som mekanisk montör där du faktiskt bygger något från grunden och där kvalitet går före stress?
Nu söker vi en noggrann och självgående montör till ett stabilt industriföretag i norra Stockholm som tillverkar industribakugnar i världsklass. Det här är ett jobb för dig som gillar ansvar, hantverk och tydliga arbetsdagar, inte löpande band.
Heltid, dagtid (mån-fre)
Fast arbetsplats, inga resor
Start omgående
Det här får du
Ett stabilt arbete hos ett växande industriföretag
Arbete där du monterar från grunden och ser resultatet
Eget ansvar i montaget, inte bara delmoment
Dagtid, vardagar, långsiktigt arbete
Bra lön, kollektivavtal, pension & friskvårdsbidrag
Publicering sdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med mekanisk montering i verkstad och bygger kompletta industribakugnar. Exempel på arbetsuppgifter:
Montering av stomme, luckor, vagnsystem och isolering
Installation av mekaniska komponenter: motorer, fläktar, drivsystem
Montering av enklare elkomponenter och givare enligt ritning
Arbete utifrån montageanvisningar, ritningar och kvalitetskrav
Funktionskontroller, justeringar och felsökning
Samarbete med kollegor inom montering, el och kvalitet
Du följer hela processen, inte bara en liten del.
Vem passar i rollen?
Du är en praktisk person som tar ansvar för ditt arbete och gillar när saker blir rätt från början. Vi tror att du har:
Erfarenhet av mekanisk montering i industri/verkstad
God vana av att läsa ritningar och jobba med små toleranser
Teknisk förståelse och intresse för hur saker fungerar
Förmåga att arbeta självständigt men även i team
Körkort och tillgång till bil
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet av felsökning, justering eller tekniska system är starkt meriterande, men viktigast är noggrannhet och yrkesstolthet.
Bra att veta
Det här jobbet passar inte dig som:
Vill byta uppdrag ofta
Föredrar tempo framför precision
Inte trivs med ansvar
Det passar perfekt för dig som vill ha ett tryggt arbete och bygga något du kan vara stolt över.
Praktisk information
Plats: Norra Stockholm (Upplands Väsby)
Omfattning: Heltid, dagtid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Villkor: Kollektivavtal, pension, friskvård, bra lön
Ansökan - snabbt och enkelt!
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter.
